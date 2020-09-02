聚智互联网医院正式上线运行

8月25日，甘肃省庆阳市首家互联网医院——镇原县中医医院聚智互联网医院正式上线运行。今后镇原人民足不出户即可享受在线问诊、健康咨询、电子处方、药品配送、医疗随访等专业医疗服务。

据悉，聚智互联网医院是由天士力孵化并全资控股的慢病管理平台——聚智大健康受托建设并运营，聚智大健康是天士力孵化并全资控股的慢病管理平台，其致力于打造以互联网医院为依托，以数字化技术为工具，涵盖预防、干预治疗、康复全过程的智慧医疗服务新体系。

天士力控股集团董事局执行主席闫凯境和镇原县党委副书记、县长侯志强共同为镇原县中医院聚智互联网医院揭牌。闫凯境代表天士力基金会向镇原县中医院聚智互联网医院捐赠价值76.8万元的医疗设备。

闫凯境向聚智互联网医院捐赠医疗设备

长期以来，由于优质医疗资源的相对缺乏，镇原及周边地区的一些患者，往往需要坐车跋涉几十公里山路到县城就诊，非常不便。尤其是家在偏远山区，需要定期复诊开药的慢病患者，更受到看病难、买药难的困扰，住在山村的村民们看个病得跑几十公里甚至百余公里山路。

据了解，镇原县中医医院聚智互联网医院19个科室40余名医生在线轮流为患者服务，患者可以自主选择医生，医生可以通过手机与患者线上、电话或视频等多种方式问诊及预约检查等，线上开的处方，药品快递到家。

互联网医院慢病管理平台

患有高血压的村民老李家住三岔镇大塬村，距县城有70多公里的山路，一直靠吃药维持，每次要坐三个多小时的车到县城复查、拿药。得知以后可以通过网上复诊时，他激动地说：“有了互联网医院，看病、挂号方便还快，我再也不用每次跑100多公里拿药了！”。

目前，聚智互联网医院已与甘肃省内五大专家团队（高血压、糖尿病、心衰、心脏重症、脑卒中）达成合作，专家团将以专家互联网科室形式入驻至镇原县中医医院互联网医院执业。

侯志强说，聚智互联网医院不仅为全县55万人架起了与全国知名医院、知名专家零距离就诊的桥梁，且对推动传统医疗服务模式转型升级、增强基层医疗卫生机构服务功能、探索创新分级诊疗新模式都具有重大而深远的意义。

庆阳市卫健委主任邓莉娟说，互联网医院成立，是加速扶贫共建、开启全领域智慧建设进程的一件喜事，更是纵深推进医药卫生体制改革、打通服务群众“最后一公里”的一件好事。