我国鼻咽癌高发，该如何预防

近日，曾执导《新警察故事》的香港知名导演陈木胜因鼻咽癌晚期去世，引发了人们对这种疾病的关注。鼻咽癌在世界范围内不属于常见恶性肿瘤，但在我国却相对高发。今天我们就来了解一下如何预防和治疗这种疾病。

1 警惕涕中带血及耳鸣等症状

鼻咽癌是指发生在鼻咽腔顶壁和侧壁的恶性肿瘤，是我国多发肿瘤之一，占我国头颈部恶性肿瘤发病率的首位。男性居多，约为女性的2倍，40至50岁的男性是鼻咽癌的高发人群。据国际癌症研究机构IARC统计，2018年鼻咽癌全球新发病例约12.9万人，具有明显的地理分布特点，超过70%的新病例发生在东亚和东南亚。我国是各大洲中鼻咽癌的最高发地区之一，全世界约80%的鼻咽癌患者都发生在我国，广东、广西等地为我国高发区。

鼻咽部位置较为隐蔽，因此鼻咽癌的早期症状不典型。有的患者表现为鼻部症状，有的患者表现为耳部症状，还有部分患者首发症状为颈部淋巴结肿大。由于鼻咽与颅脑关系密切，有的病人以头痛为主要症状。

鼻部症状包括早期间断性的涕中带血，后期肿瘤增大后出现单侧或双侧的鼻塞。耳部症状早期可表现为单侧分泌性中耳炎的症状，包括耳鸣、耳闷堵感和听力下降。颈部淋巴结肿大为淋巴结转移所致，早期即可发生，常为一侧耳周淋巴结迅速增长固定，并可发展为双侧，肿大的淋巴结无痛感。脑神经症状为肿瘤侵入颅内导致，可引起头痛、面部麻木、复视、呛咳、声嘶、伸舌偏斜等。鼻咽癌晚期常向骨、肺、肝等处转移。

2 或与长期吃腌制食物有关

鼻咽癌的发病与遗传因素、EB病毒感染（一种人类疱疹病毒）、环境因素、饮食因素等均有关系。

遗传因素方面，据科学统计，具有鼻咽癌家族史的人群更容易罹患鼻咽癌，黄种人较白种人鼻咽癌发病率更高。病毒感染方面，EB病毒只是鼻咽癌的“肿瘤相关物”，而不是“肿瘤标记物”，也就是说不是所有的EB病毒感染者都会得鼻咽癌。实际上成人EB病毒的感染率是非常高的。EB病毒被称为“亲吻病毒”，经常通过口腔以及唾液等传染他人，也可通过飞沫传播，而只有很少一部分感染者最终发展为鼻咽癌。环境因素方面，主动或被动吸烟，暴露于甲醛、职业接触性粉尘、工业热气、燃烧产物以及厨房里的油烟环境等与鼻咽癌的发生有一定关系。

目前的医学研究已发现，鼻咽癌的发病与特定饮食的关系比较显著。咸鱼、腊味等腌制食品中含有较多的亚硝酸盐，亚硝胺类的化合物可在动物实验中诱发鼻咽癌。鼻咽癌高发区的大米和水中微量元素镍含量较高，鼻咽癌患者头发中镍的含量也较高，并且硫酸镍可以诱发动物鼻咽癌，说明微量元素镍对鼻咽癌的发病有一定作用。中国南方五省区是鼻咽癌的高发区，包括广东、广西、湖南、福建和江西。这些地方的高发病率与当地饮食偏好腌制品以及环境中镍含量较高有比较直接的关系。

3 长期鼻炎不会发展为鼻咽癌

秋季是过敏性鼻炎的高发季，一些鼻炎患者担心鼻部炎症久治不愈会演变为鼻咽癌。这种担忧究竟有没有必要呢？其实，鼻咽癌是恶性肿瘤，它的细胞侵袭性和自我繁殖性强，肿瘤细胞可以迅速增长并侵犯邻近器官。鼻炎和咽炎是因多因素刺激产生的局部炎症反应，细胞的性质并没有发生改变。所以鼻咽癌与鼻炎、咽炎没有太大相关性，长期罹患鼻炎或咽炎并不会发展为鼻咽癌。但如果鼻炎或咽炎病人长期受到鼻咽癌易感因素的刺激或拥有鼻咽癌家族史，那就有可能罹患鼻咽癌。

鼻咽癌的早期症状虽然不典型，但还是比较容易被觉察的。一旦怀疑自己或家人得了鼻咽癌，应该做哪些检查呢？首先，需要做纤维鼻咽喉镜，观察鼻咽部情况，初步判断罹患鼻咽癌的可能性。若发现鼻咽部出现表面粗糙不平的结节样隆起，则需进一步进行颈部增强CT或颈部MRI，以观察肿瘤的生长边界及周围组织的受侵程度。怀疑患鼻咽癌者要进行鼻咽部活检明确诊断。另外，因EB病毒与鼻咽癌存在一定联系，故患者还需要做早期鼻咽癌基因筛查或IgA抗原检查等，作为鼻咽癌相关辅助诊断指标。

4 早期治疗生存率可达85%

在治疗方面，由于鼻咽癌大多数为低分化鳞状细胞癌，对放化疗非常敏感，因此对于早期鼻咽癌，即未发生转移的鼻咽癌，放射治疗为首选治疗方案。化疗可以增强放疗的敏感性，是放疗后的辅助治疗手段。手术治疗主要针对放疗后的残余肿瘤或复发性肿瘤。转移性鼻咽癌需要个体化治疗，合适的治疗方案可以有效地延长患者的生存时间。

鼻咽癌早期可以只接受放射治疗。放疗部位主要是鼻咽部，颈部可以选择性进行照射。随着时间的推移，放疗技术已经从传统的2D放射治疗至3D适形放射治疗，到现在的调强放疗。调强放疗是如今应用最广泛的技术，能够最大限度地将放疗剂量集中在局限区域，减少对周围正常组织的损伤，放疗治疗对鼻咽癌的3年控制率为92%到93%，总生存率可达70%。放疗后无需化疗，只需临床随访即可。

在鼻咽癌中期和局部晚期，放疗需要与化疗相结合。诱导化疗和同期放化疗可以增强放疗敏感性。晚期鼻咽癌，即出现远处转移的鼻咽癌，治疗重点放在远处转移灶的控制上。晚期患者还可以采取分子靶向治疗，直接针对已经明确的致癌位点，减少对正常细胞的损伤。但因目前科技手段等限制，靶向治疗效果尚待进一步观察。

经过适当治疗，鼻咽癌早期患者5年生存率可达85%以上，中晚期患者5年生存率为37%至55%。鼻咽癌根治性治疗2到3年以内容易出现局部复发，约5%到10%的患者出现远处转移。复发和转移是鼻咽癌治疗失败的主要原因。

5 如何预防鼻咽癌

鼻咽癌高发于我国南方地区，但并不意味着北方地区的居民就能完全豁免。除去遗传因素，我们在日常生活中可以从避免病毒感染、注意环境和饮食等方面着手，预防鼻咽癌的发生。

EB病毒除了会引起鼻咽癌，还常常引起儿童淋巴瘤等儿童疾病。因此我们在公共场所要做好个人防护，例如佩戴口罩等，避免EB病毒的感染。成人的唾液中可能会携带很多病毒，所以成人不要亲吻儿童，不要把嚼过的食物喂食儿童。因为一旦感染EB病毒，即便治愈后转阴性，今后仍有可能再度被激活，所以应让儿童尽量避免感染这种病毒。

在饮食方面，平时多吃一些新鲜的水果和蔬菜，以补充丰富的维生素。尽量少吃腌制食物，例如熏肉、熏鱼、腊肉等。男士要注意戒烟酒，避免长期处于烟雾污染中。注意口腔及鼻腔的卫生，避免经常咀嚼烟草、槟榔等。还要坚持锻炼身体，保证良好的生活习惯。对有鼻咽癌家族史或鼻咽癌相关危险因素的患者，定期检查鼻咽部有助于早发现、早诊断、早治疗，对预后影响也是非常大的。