肿瘤标记物异常就是癌症吗

我们在体检中，经常会做一项“肿瘤标记物”的检查。有些肿瘤标记物的升高往往早于临床症状的出现，可以在早期发现身体异常。那么，如果真的查出了肿瘤标记物升高，就一定是得了癌症吗？

什么是肿瘤标记物

肿瘤标记物是在肿瘤发生和增殖过程中，由肿瘤细胞本身合成、释放或由机体对肿瘤细胞反应而产生的标志肿瘤存在和生长的一类物质。它可以客观地、特异性地反映肿瘤的发生和发展进程，可在人体的血液、体液、组织或细胞中检测到，对于早期发现无症状微灶肿瘤具有重要意义。

常见的肿瘤标记物主要包括肝癌肿瘤标记物AFP，肺癌肿瘤标记物CA211、NSE，消化道肿瘤标记物CA199、CA242，胃癌肿瘤标记物CA724，女性肿瘤标记物CA125，男性肿瘤标记物PSA、PAP等。

哪些人需要检测

1.45岁以上健康人群、有家族史或高危风险人群。肿瘤标记物检测能发现早期无症状肿瘤，能先于医学影像检查监测到病灶，为治疗赢得宝贵时间。因此建议有条件的人群定期做该项检查。

2.治疗中的癌症人群。治疗得如何，肿瘤是否有复发、转移，医生可以参考肿瘤标记物来初步做个判断。比如癌胚抗原CEA用于结直肠癌的复发监测，CA125用于辅助卵巢癌的疗效判断及复发监测等。

多种因素会引起标记物升高

首先，肿瘤标记物结果一般不会是零。因为每个人的体内都有异常细胞的存在，所以几乎所有的肿瘤标记物检查结果都不会是零，而是有一个正常范围，只要数值在正常范围内就是正常的。因为我们的免疫系统能及时处理掉这些坏细胞，所以一般人不易患癌。

其次，肿瘤标记物升高不意味着一定得了肿瘤。虽然说肿瘤标记物绝大多数存在于恶性肿瘤中，但良性肿瘤、正常组织也可能检测出肿瘤标记物。因为饮酒、进补、服用某些药物、炎症、息肉、增生性病变等都可能导致肿瘤标记物升高，如肝癌的标记物是AFP，而肝炎病人的AFP也会上升。因此一次性的肿瘤标记物升高，不要太过惊慌，可以在避免吸烟、饮酒、经期等影响因素后1个月再去医院复查。

多个标记物升高要重视

如果单一肿瘤标记物升高，并不能诊断任何一种肿瘤，但为了防患于未然，我们应该依靠超声、CT或核磁等检查来进一步明确是否有肿瘤，甚至需要有创操作进行病理检查。如果多个肿瘤标记物升高，可要十分小心了，必须到医院做一个系统全面检查，尤其针对家族中高发的肿瘤疾病。

肿瘤标记物筛查存在一定比例假阳性，也存在一定比例假阴性。但在目前看来，肿瘤标记物筛查依然是普通人早期筛查肿瘤的较好手段。