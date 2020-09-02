在北京看病如何预约挂号？

目前北京多家大中型医院主要可使用七种挂号方式：

1.京医通。随时随地微信挂号、缴费，开放知名专家团队门诊、专病专症门诊挂号快速通道，且可实现全市22家公立医院预约挂号。挂号方式：京医通公众号或院内京医通自助机。

2.114平台预约。方便老人挂号，且平台共提供149家公立医院号源。挂号方式：登录平台官网http://www.bjguahao.gov.cn或拨打010-114人工坐席。

3.医院官网。各科室、医师信息全面。网站注册信息与APP同步使用。挂号方式：登录医院官网

4.医院挂号APP。手机一人注册，可为全家挂号。

5.自助服务机挂号。可实现初、复诊病患自助建档、挂号、取号、查询等功能，多种身份验证方式，包括医保卡、身份证、本院病历号，自助操作简单明了，不需排队，即到即挂。挂号方式：医院内自助服务机。

6.医师预约回诊。医师服务的连续性，省去自己挂号的麻烦。预约方式：门诊结束时医师或跟诊人员预约、出院时医师或病房医事管理员预约。

7.综合服务柜台。一站式服务，挂号、缴费、检查预约等。预约方式：医院门诊楼医事服务柜台。

比如北京清华长庚医院目前已实现七大挂号渠道号池全部共享，即：七种途径挂号，号池全部共享，分时段预约精确到30分钟，减少患者在医院排队和等待时间。 （耿兴敏）