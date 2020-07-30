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浙江破题“看病烦”：“一码在手”挂号缴费“零排队”

2020年07月30日08:39 来源：中国新闻网

传统的院内就诊环节从8个减少到3个，缴费排队次数从至少两次到如今的“零排队”，平均单次门诊服务节省近20分钟……如今在浙江，就医新气象逐渐取代广为百姓诟病的“看病烦”现象，打开了小康生活的“新可能”。

究其背后，小小一张健康医保卡以“一码之力”撬动着深刻变革。该卡于去年7月在浙江上线，由电子健康卡和电子社保卡互绑互认、融合而成，是一个集纳多项看病就医功能的二维码。截至6月30日，领卡人数已超过660万，累计用卡1516493次。

精简就医流程 手机成移动自助机

“这张电子卡可以取代原来百姓手上各家医院的实体就诊卡、社保卡和市民卡，承载了预约挂号、排队叫号、扫码就医、检验检查报告查询、移动支付等全流程掌上就医功能，集聚了互联网医院、医保结算、健康管理等全方位服务。”浙江省卫生健康委相关负责人说。

上述负责人介绍，健康医保卡支持的“掌上就医”让手机成为患者的专属移动自助机，使得门诊大厅拥挤现象缓解，诊疗环境改善，一年下来排队时长总计减少约45000个小时。

“看不见”的虚拟卡片不仅精简了就医流程，推动着“看病难、看病烦”问题的解决，还实实在在实现了“降本增效”。

据统计，健康医保卡使用后，医院原本用于人工窗口、自助机的运维成本也在不断降低，按照每家医院每年20万的自助设备运维成本计算，一年来已经节约近7000万元。

经过一年的推广，目前浙江健康医保卡已覆盖该省范围内的16家省级医院、72家市级医院、239家县级医院和231家基层医疗机构，杭州市、金华市城区大部分药店已支持健康医保卡刷卡结算。

打破机构区域间壁垒 推动数据共享

除方便就医之外，浙江健康医保卡打破了医院之间的数据壁垒，推动跨地区、跨机构诊疗信息的整合共享，为行业监管提供强有力数据支撑。

浙江省卫生健康委相关负责人介绍，基于挂号服务基础，健康医保卡叠加在线取号和排队叫号等功能应用，打破医院间信息“围墙”，实现跨医疗机构检验检查结果的调阅和自助查询。

也就是说，百姓不论是否参保、在哪家医院，均能获得诊前、诊中、诊后连续、统一的医疗卫生和医保服务。

在今年疫情防控过程中，浙江健康医保卡与健康码的整合融合还实现了“红黄绿”套色处理，患者在扫码就医时，将健康码状态信息实时推送到医生诊间，有效防范了院内交叉感染风险。

据介绍，目前浙江健康医保卡应用场景仍在进一步扩展延伸，预约接种服务、出生一件事办理、健康体检报告和从业人员健康证明自助查询等应用已上线。

“以患者为中心，一个小小的二维码替代了百姓以往去医院要携带的社保卡、市民卡、医院自发就诊卡，串联起居民个人医疗健康信息，聚合了各类线上医疗卫生服务，避免了看病就医过程中的重复办卡、重复排队、重复检查，大大提升就医体验的获得感。”浙江省卫生健康委相关负责人说。

下一步，在全面覆盖县级以上医院的基础上，浙江将推动健康医保卡向定点医疗机构和药店延伸。到2020年底申领健康医保卡人数预计将超过1000万。同时，浙江将积极推进健康医保卡与医保电子凭证认证体系的融合，实现基于医保电子凭证二维码、电子健康卡等“多码融合”的就医和移动支付体系。(记者 张煜欢)

(责编：许心怡、李轶群)


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