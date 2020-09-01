今年中央冻猪肉储备已合计投放41万吨

山西省太原市一超市，市民在选购猪肉。 中新社记者 张云 摄

中国官方消息显示，今年以来，中央层面合计组织投放约41万吨冻猪肉储备，有效增加了市场供应，目前中央和地方在库冻猪肉储备资源充足。

近日，国家发改委会同商务部组织开展了今年以来第30批中央冻猪肉储备投放，公开交易成交8647吨，平均成交价为每公斤28.16元人民币，比大中城市精瘦肉平均零售价低55%。

此前，7月份，针对重要民生商品价格变化，国家发改委坚持综合施策、多措并举确保价格基本稳定。7月份合计投放四批次4.8万吨中央冻猪肉储备，积极引导市场预期。

此外，中央部门不断强化应急调控。针对部分地方出现洪涝灾害、个别地方新冠肺炎疫情复发等突发情况，及时指导协调有关地方加强汛情和疫情防控期间蔬菜、猪肉等重要商品价格监测调控，加快灾后重建，保障市场供应与价格稳定。

进入8月份，8月7日、14日、21日，国家发改委会同有关部门指导华商储备商品管理中心顺利组织了多批中央冻猪肉储备投放，累计成交29661.43吨。

国家发改委表示，开展中央冻猪肉储备投放，有利于增加猪肉市场供应，促进价格平稳运行。今后一段时间，国家发改委将会同有关部门继续密切跟踪研判生猪和猪肉市场形势变化，及时组织中央冻猪肉储备投放。(记者 王庆凯)