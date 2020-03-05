武汉惠民利民多措并举：降低团购套餐价格 下调冻猪肉零售价

进一步做好居民生活物资保供稳价工作，更好地保障居民基本生活需要，3月3日起，武汉市多措并举，推出降低团购套餐价格，下调冻猪肉零售价等系列惠民利民举措。

这些惠民利民举措包括，加大“特价蔬菜包”投放力度、降低社区团购套餐价格水平、加大政府储备冻猪肉投放力度、对冷鲜肉冷链物流实行补助政策等。

回应市民关切，增加“特价蔬菜包”投放量和投放网点数量。“特价蔬菜包”投放企业由原来的5大商超企业，扩大至永旺、大润发、麦德龙、北京华联、悦活里、丽红、武汉农村电商共12家大型商超企业所属门店及电商企业。同时，加大“特价蔬菜包”投放量，每天投放20万份，重点保障中低收入群体。

将对武商、中百、中商、家乐福、沃尔玛等五大商超企业销售的团购套餐中13个主要蔬菜品种，按不高于去年同期平均零售价格销售，团购套餐价格整体水平进一步降低。

推出“政府储备冻猪肉特价包”。每个“政府储备冻猪肉特价包”重量为2公斤或4公斤，从精瘦肉、五花肉、肋排、里脊肉、中方、前后腿上肉中任选一种，不与其他商品混合打包售卖。

“政府储备冻猪肉特价包”的零售价全部调整为精瘦肉10元/斤、五花肉12元/斤、肋排17元/斤、里脊肉11元/斤、中方(肋排五花一体)10元/斤、前后腿上肉7元/斤。调整后的零售价与前期价格相比有大幅下降。

目前在库的政府储备冻猪肉将全部向市场投放，投放网点包括武商、中百、中商、家乐福、沃尔玛、大润发、北京华联等大型商超企业近150个所属门店。

武商、中百、中商、家乐福、沃尔玛等五大商超企业所属门店下调冷鲜猪肉销售价格，平均每公斤降幅为5元。政府将对冷鲜猪肉冷链配送成本实行补助政策。

目前，商超企业员工及商超服务志愿者每天都在紧锣密鼓分拣打包蔬菜包、冻肉包，克服人力和运力不足的困难，及时满足广大市民的需求。(记者李先宏、通讯员高祥勇)