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武汉将投放2000吨政府储备肉 精瘦肉每公斤仅售32元

2020年07月17日14:47 来源：人民网-湖北频道

　　人民网武汉7月17日电 从武汉市商务局获悉，为切实做好汛期主要生活必需品市场供应，保障武汉市猪肉市场供应充足，价格平稳，武汉昨起进行新一轮政府储备冻猪肉投放工作，直至汛情结束。

　　武汉市商务局相关负责人介绍，本轮冻猪肉投放选择市场需求较大的三个品种，即进口精瘦肉、五花肉和肋排，投放数量初步计划安排2000吨，后期将根据市场供求情况作适当调整。投放时间自7月16日起至汛情结束。今日开始，市内各家门店都可正常购买政府储备冻猪肉。在上架售卖前，这批冻猪肉已经抽样进行过新冠病毒核酸检测，保障市民食用安全。

　　此次投放按照低于市场零售价和“平进平出”的原则，结合武汉市居民的消费习惯，投放肉品均价低于市场同类商品价格10%以上，具体为：精瘦肉每公斤32元、五花肉每公斤39元、肋排每公斤47.6元。同时，采取定点投放的方式，选取武商超市、中百仓储和中商超市三大连锁超市所属120个市内网点，按照统一时间、统一价格、统一标识集中投放。

　　该负责人提醒，为防出现恶意购买和囤积，此次投放的政府储备冻猪肉只在线下门店零售，禁止团购和线上销售，每名顾客每次购买冻猪肉一般不超过3公斤。

(责编：许晓华、李轶群)


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