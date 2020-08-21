点菜别再“眼大肚子小”

有个笑话，说一个人很饿，就去吃饼。第一块饼吃下，还饿，再吃一块……后来吃完第五块饼，不光饱了，还撑得要命，就发感慨：早知如此，我干嘛不直接吃第五块饼？

笑过之后，细细品味，发现其中蕴含了一个制止餐饮浪费的道理，那就是边际效应递减。

啥意思呢？就是满足的满足。笑话里说的，我们平时也有体验。很饿很饿的时候，吃第一口饭，特别美味，饱腹感、满足感十足。吃着吃着，饭菜显得不那么香了。饱了之后，就算再上山珍海味，也吃不下了。

每到春节，这一点尤其明显。很多人觉得春节是负担，一个原因就是吃得太多。比如笔者老家，大年初三去姥姥家，中午先吃一顿饺子，然后上菜喝酒。一桌十来个菜，吃到下午4点来钟，上馒头大锅菜，再加一盆大米粥。饿是不可能饿的，撑是一直撑的。边际效应不是递减了，而是断崖式下跌。

笔者以前出去吃饭，点菜经常点多。到最后吃不了，又懒得打包，往往跟同行人来一句“我这是眼大肚子小”，自嘲一下就扬长而去。其实，这就是点菜之前，没有考虑到边际效应会减少，一味想着胡吃海塞，结果造成浪费。

现在全国上下都在提倡“光盘”，反对餐饮浪费，笔者再去下馆子时，就会有意识地少点一些。哪怕饿得肚子咕咕叫，也会自我开解一下：先点这些，吃完再要，不然再多也不香。

结果，这样一来，吃完之后，再点新菜的欲望往往已经消失殆尽了，浪费被消弭于无形。而且，饭吃八分饱，肠胃负担轻，对健康也有益。

吃饭既是维持生命的必需，也是一种对欲望的满足，如果不去控制这种欲望，对社会来说，浪费了粮食，败坏了风气；对个人来说，吃出肥胖吃出病是早晚的事，更严重的是，一味被欲望牵着鼻子走，是一种低级趣味，对心理健康也有损伤。

如何加强欲望管理，是社会生产力发展到一定阶段，人们必须面对的问题。过去常吃不饱，自然没有这个问题。怎么管理呢？营造节约光荣，浪费可耻的社会氛围是一方面，是外因。

加强自律，控制欲望是另一方面，是内因。而弄明白了边际效应递减的道理，就有助于未雨绸缪，把浪费扼杀在萌芽状态。何乐而不为？