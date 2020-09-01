患者足不出户可全程线上就诊

本报北京8月31日电 （记者熊建）日前，记者从北京市医院管理中心获悉：为避免慢性病患者反复奔走医院，不因开药形成人员聚集，降低交叉感染风险，新冠肺炎疫情防控以来部分市属医院开通互联网平台诊疗服务，患者足不出户就可以全程线上就诊。

截至目前，北京宣武医院、安贞医院、朝阳医院等8家市属医院开通互联网诊疗及送药到家服务，患者在家即可享受预约复诊，并且可以通过享受到互联网诊疗中必不可少的药品送药到家服务。

为使患者在家能安全便捷地使用药品，北京市医院管理中心统一部署，在开展互联网诊疗的市属医院进行全程化药学服务。

患者通过医院互联网诊疗APP或微信小程序预约挂号，完成视频问诊并开具处方后，处方传送给医院处方前置审核平台进行信息化审核，药师审核通过的处方才可以形成正式的电子处方，患者可自主选择药品配送到家服务，药师打印个性化的二维码用药指导单随药一起塑封打包，待快递送药到家后，患者检查药品无误收取药品。

2017年起，北京市医院管理中心开始试点信息化处方前置审核，迄今已覆盖全部市属医院所有科室。在此基础上，互联网诊疗中市属医院也及时链接或应用医院HIS处方前置审核系统，实现远程“智能审方”。

“智能审方”综合考虑医院专科的用药规则与患者精准用药的需求，结合患者的疾病诊断、药物过敏史、检验指标等各项信息，运用数据库对适应证、用药剂量、禁忌证、药物相互作用等进行合理性审核，“瞬间”对处方进行自动化的全方位评判。所有处方经智能审方后，还需经过药师把最后一道关，经药师审核后处方才可以通过。如有不合格处方，药师只需30秒就可以跟临床医生沟通修正确认，患者才可取得有效电子处方。“智能审方”有效地减少了患者的药品花费，保证了患者用药安全。

2017年起，北京市属医院开展利用二维码进行处方用药指导，患者通过扫描处方、用药指导单或药袋等载体上的二维码，可以获取处方药品的用药指导单，包括适应症、用法用量、注意事项等，实现移动、可存储的电子化的用药指导，保障了患者安全合理用药，得到患者好评。

目前，北京市医院管理中心将上述二维码用药指导服务运用到互联网诊疗中。当药师在收到互联网需调剂的处方后，打印好印有二维码的用药指导单，同处方一起打包塑封，交于物流人员配送，在开发有院内就诊APP的医院，可以在APP上直接查看用药指导。此外，宣武医院等医院同步开通互联网药学门诊诊疗，为患者提供线上线下一致性药物治疗管理服务，探索线上药学服务新模式。