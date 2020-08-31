北京华夏精放开启高端专家下沉医院行动

“我们组织首都高端放疗专家团队下沉华健友方医院，旨在通过转变服务理念、优化服务流程、创新技术方案，全面提高友方放疗中心诊治水平，最大限度满足肿瘤患者就地就近享受高水准、高质量、人性化诊疗服务，为重庆、西南广大肿瘤患者带来健康福音。”8月30日，在“重庆华健友方医院TOMO刀、PET-CT开机和北京华夏精放重庆友方放疗中心成立”仪式上，该中心首席医学专家夏廷毅教授信心满满地说。

据悉，北京华夏精放重庆友方肿瘤放疗中心前身为重庆华健友方医院放疗科，是友方医院重点发展学科，也是目前西南地区重要的大型肿瘤诊疗、科研基地。

据介绍，北京华夏精放医学科技有限公司，是一家在全国开展精准放疗技术的高科技医学企业。秉持“让放疗伟大起来”“让精准放疗更好地普惠病人”的宗旨，以“助力解决我国放射诊疗不充分、不平衡问题”为己任，推广“肿瘤无创治疗”新理念，推行“精确诊断、精准定位、精彻清剿”新技术，通过组织专家下沉医院开展医疗技术服务，创建以精准放疗为主导的综合诊治癌症新模式，开创放射外科治疗早期肿瘤的新时代。

北京华夏精放重庆友方肿瘤放疗中心首席专家夏廷毅教授

据悉，为满足广大肿瘤患者的优质诊疗需求，重庆华健友方医院瞄准世界放疗技术和装备发展前沿，斥巨资引进具备国际领先水准的TOMO刀和PET-CT，并于2020年8月，与华夏精放建立深度战略合作关系。著名肿瘤医学家、首届“国之名医——卓越建树奖”获得者、华夏精放医学总顾问夏廷毅教授担任首席医学专家，著名放射肿瘤物理学家、中国肿瘤放疗事业特殊贡献奖获得者、华夏精放物理技术总顾问张红志教授担任首席物理专家，组建一支具有多年TOMO刀临床诊疗经验的专家团队，入驻友方医院肿瘤放疗中心，全面负责中心的临床诊疗工作。

“我带领首都放疗专家团队来到重庆，此举既不是为了发家致富，更不需要养家糊口，而是为了践行我多年为之奋斗的梦想——让放疗伟大起来，让精放更广泛地普惠病人！我们的最终目的就是，让华健友方医院斥巨资引进的国际顶级放疗设备发挥最大的效能，让肿瘤患者在家门口都能享受到全国顶级精放优质技术服务，不仅能看好病，还少花钱、少跑路！”夏廷毅说。

夏廷毅表示，放疗中心将坚持“一切为了病人，为了病人一切”的服务理念，充分利用民营医院发展模式机制灵活等优势，依靠重庆市、区各级政府给予的大力支持，全面推进民营医院医疗服务体系和服务能力现代化，努力在落实健康中国战略、推进精准放疗普惠病人的考场上，交出“重庆版”的优异答卷，为共创精准放疗之光护佑山城人民健康贡献智慧和力量。