中国医院信息网络大会成功举办

8月28日-30日，2020中国医院信息网络大会（CHIMA）举办。

29日，在济南“新常态 新生态”分论坛上，联仁健康医疗大数据科技股份有限公司副总裁、北方健康医疗大数据科技有限公司总经理邓小宁在论坛上作了题为《国家健康医疗大数据中心（北方）建设与探索》的主题演讲。

邓小宁介绍，在山东省委省政府的指导和支持下，由联仁健康牵头，与十余家山东企业共同组建了“北方健康医疗大数据科技有限公司”，致力于建设运营“国家健康医疗大数据中心（北方）”，授权开展区域型健康医疗大数据资源的汇聚、治理、开放应用，打造健康医疗产业示范园区。

据介绍，北方中心是全国第一个通过国家卫生健康委试点评估，也是目前唯一由委-省-市共建签约的国家级健康医疗大数据中心。在国家卫健委、山东省和济南市等各级政府的大力指导和支持下，北方中心建设正在快速推进。

据悉，北方中心主数据中心总体设计容量20000机柜，采用蓝光存储、运维保障机器人等领先技术；同时在主数据中心基础上又构建了“同城双活、异地灾备”的“两地三中心”基础设施架构。在顶级行业资源汇聚方面，北方中心已广泛引入如中国家庭医生平台、健康中国新媒体平台、国家远程医疗协同平台、中国呼吸专科联盟信息化平台、国家微创肿瘤联盟、国家性病防控平台等国家级平台；在国家卫健委的指导下，成立山东大学国家健康医疗大数据研究院，围绕北方中心资源开展科研项目合作；在产业生态构建方面，双招双引工作正在大规模开展，还将与政府联合发布北方中心产业联盟。

同天在北京分会场，分论坛“信息化助力公立医院绩效考核”举行。论坛由国家卫健委信息统计中心副主任胡建平主持，国家卫健委医疗管理服务指导中心副主任翟晓辉总结。联仁健康北京分公司总经理兼互联网医疗事业部总经理周乃宝在分论坛上作了题为《互联网医疗助力医疗综合绩效考核效能提升》的主题演讲。

近几年来，国家卫生健康主管部门越来越重视医院绩效考核工作。利用“互联网+”技术构建互联网医疗服务能力，从便民服务、医疗协同、数据积累、监管效率和就医满意度提升等多方面提升医院运营效率与综合管理水平，扩充医疗服务种类，提高医疗服务质量满意度，就成为促使医院可持续发展的重要助力手段。

据介绍，联仁健康投入巨大的研发资源，打造出互联网医院开放云平台，形成以患者为中心建立的多维互联网医疗运营服务体系，并实现多项服务功能：通过互联网医疗，诊前在线查阅健康知识、疾病自查、预约医疗服务，诊中线上智能导医分诊、院内导航、在线支付、候诊提醒，诊后用药提醒等；整合线下线上、院内院外的相关数据，建立智能导诊系统和临床决策支持系统，以智能手段助力提升医疗质量、运营效率、服务能力，进而提升医患满意度，推进药品追溯体系建设，加强互联网监管。

通过互联网医疗服务提高医院运营能力与绩效管理水平，周乃宝认为，技术手段赋能、促进医疗资源合理化、提高医疗服务粘度、提升医疗供给效率，会产生巨大作用。