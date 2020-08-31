应对疫情反弹 全球多国防疫措施由松转紧

新冠肺炎疫情在全球蔓延已逾半年。面对经济和民生压力，多国曾纷纷从4、5月开始逐步放宽防疫限制措施、推动复工复产。然而8月以来，由于一些国家过早地放松管控措施，民众“抗疫疲劳”导致不能严格遵守防疫措施等原因，多国疫情出现反弹。为了防止疫情进一步扩散，多国再次收紧防疫措施。

欧洲几个主要国家的疫情近期出现不同程度反弹。法国新冠确诊病例数近来增势迅猛，疫情各种统计指标全面回弹。法国政府网站28日公布的数据显示，法国累计确诊病例已超26.7万例，过去24小时新增7379例，再次刷新自5月11日逐步解封以来单日新增确诊病例数纪录。

面对疫情反扑，法国政府再度收紧防疫措施，包括扩大强制佩戴口罩的范围、强化学校开学应对预案、鼓励远程办公和提高全国病毒检测能力等，尽一切努力避免实施完全封禁措施。

意大利先前是欧洲疫情最严重的国家之一，过去两个月疫情逐步缓解。但近来疫情反弹，意大利单日新增确诊病例在21日上升至947例，达到5月16日以来的最高水平。

意大利17日起暂时关闭全国所有面向公众的跳舞场所，包括迪斯科舞厅、舞蹈俱乐部以及供民众跳舞的海滩等，这一措施将实施至9月7日。意政府16日还通过一项命令，规定每天下午18时至次日早晨6时，公众在所有存在聚集性风险的城市广场及海滩等场所均须佩戴口罩，各大区政府可以采取更加严厉的措施。

针对西班牙多地疫情近来出现反弹，西班牙卫生部14日与各自治区政府进行协商后，就新的防疫政策达成一致，制定了包括暂时关闭夜生活场所等11项措施。此后，由于病例数增长过快，多个自治区无法对新冠病例展开有效追踪。西班牙首相佩德罗·桑切斯25日宣布，政府将派遣2000名受过相关训练的军人协助各大自治区进行病例追踪。他还表示，派去执行这一任务的军人数量未来可能会增加。

桑切斯说，眼下西班牙的疫情曲线“令人担忧”。他表示，由于目前西班牙各地疫情发展情况并不一致，各大自治区在认为必要时可向中央政府申请实施紧急状态。根据西班牙法规，紧急状态可帮助限制人员流动等，且能避免司法对这些措施进行干预。

受首都圈部分宗教团体活动和大规模集会影响，近期韩国疫情出现较大反弹。自16日起，该国单日新增确诊病例数维持在200例以上。韩国保健福祉部长官朴凌厚28日召开记者会表示，韩国现阶段确诊病例数仍上升较快，疫情进入大规模扩散初期阶段的征兆愈发明显。

为应对严峻形势，韩国政府收紧防疫措施，从23日起在全国实施保持社交距离第二阶段政策，禁止室内50人、室外100人以上的聚集性活动，暂停开放公共设施及高危场所。韩国政府日前还决定在继续维持保持社交距离第二阶段政策的同时，针对首尔、仁川、京畿道等首都圈地区发布一系列严厉的防疫措施，包括健身房等室内体育设施暂停营业、补习班暂停面对面授课等。

古巴各地6月18日起陆续进入解封阶段，但自8月8日起，疫情开始反弹。古巴政府27日宣布，由于新冠肺炎疫情反弹后出现分散蔓延的特点，哈瓦那将从9月1日起，每晚19时至次日5时实施宵禁。

（新华社北京8月30日电 执笔记者：罗国芳；参与记者：陈晨、谢宇智、陆睿、朱婉君、陈占杰）