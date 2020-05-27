中国新冠疫苗一期临床试验结果令人鼓舞

国际权威医学期刊《柳叶刀》日前发表论文，介绍了中国团队开发的一种新冠病毒候选疫苗一期临床试验的积极结果。这项关于新冠疫苗研发的阶段性成果引发美英等国科学家好评。

美国加利福尼亚大学圣迭戈分校传染病系主任罗伯特·斯库利对新华社记者说，接种3种不同剂量候选疫苗的志愿者都产生了针对新冠病毒的中和抗体和T细胞免疫应答，同时显示了很好的耐受性；接种后28天内，大多数人体内中和抗体增加了4倍以上，这一结果“令人鼓舞”。

英国帝国理工学院免疫学教授丹尼尔·奥尔特曼表示，这是报告新冠病毒疫苗临床试验结果的第一篇论文，疫苗诱导产生了与接种剂量相关的中和抗体应答，志愿者也没有严重不良反应，所以“开端很好”，试验结果“相当令人欣慰”。

美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼说：“中国团队的临床试验结果给国际社会传递了积极信息，那就是这种疫苗可能对预防新冠病毒感染有效，这对疫情防控非常重要。”

这项临床试验由中国军事科学院军事医学研究院生物工程研究所陈薇院士和江苏省疾控中心副主任朱凤才教授等人领衔的团队开展，试验使用的疫苗是一种重组腺病毒载体新冠病毒疫苗，采用经过改造后无害的5型腺病毒作为载体，向人体内输送新冠病毒刺突蛋白基因。参与试验的108名成年志愿者年龄在18岁至60岁间，被分成不同组别接种了不同剂量的疫苗。

陈薇在《柳叶刀》发布的新闻稿中指出，要谨慎对待相关成果，开发新冠病毒疫苗会面对前所未有的挑战，并且能够引发免疫应答并不一定意味着疫苗能够保护人们免受新冠病毒感染，最新成果“展示了新冠病毒疫苗开发的很好前景，但我们离这种疫苗达到让所有人使用的阶段仍有较长的路要走”。

对腺病毒载体疫苗的前景，专家们同样持谨慎态度，指出其一大挑战是如何克服“预存免疫”，且仍需开展进一步临床试验来验证疫苗预防新冠病毒感染的有效性。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风表示，新冠病毒是一种全新病毒，人类对其还缺乏了解，也没有公认的有效治疗方法，疫苗研发对于预防病毒感染非常关键。一期试验的主要目的是观察志愿者接种后的身体反应和副作用，二期和三期临床试验需要通过随机、双盲、对照的方法进一步验证疫苗是否对预防新冠病毒感染有效。

专家们还强调，加强国际合作对于加快新冠疫苗攻关至关重要。据世界卫生组织统计，目前全球正在研发的候选疫苗超过120种。

新华社记者

（据新华社北京5月26日电）