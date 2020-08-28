减少餐桌浪费 别搞“一刀切”

日前，某地一饭店推出“男女版”盒饭：套餐价格均为15元，其中“男版”为275克米饭搭配两荤两素，“女版”为225克米饭搭配两荤一素。不过这个意在避免浪费的创意却遭到不少非议，许多批评者认为此举有“性别歧视”之嫌。

盒饭分成“男版”“女版”听来确实让人觉得别扭，但抛开名目不妥不谈，仅从生活体验来看，大家的食量和偏好本就因人而异，一份标餐很容易出现一些人吃不饱、一些人吃不完的情况。据报道，这家餐馆的创意也不是一时兴起拍脑门儿，而是根据自己日常送餐中的大数据积累得出的搭配比例。眼下，全社会都在为遏制舌尖上的浪费献计出力，减少标餐“一刀切”的创新，其实和“小碗菜”“半份菜”一样，都值得肯定。无论男女老幼，买饭就餐都可根据自身情况做选择，只要做好相应菜品搭配和价格调整，不出现量减价不减的情况，绝对是一件好事。

商家做的是餐饮生意，而现在消费者的需求越来越多元，需要提供更多量体裁衣的个性化选择，各式标餐也不妨在标准化的同时加以某些改进。就拿北京来说，全市大约有近200家配餐单位，每天总供应量高达50万份。标准化配餐不可避免会导致“错配”，每处浪费可能不过是一两饭、几口菜，可乘以总量就相当惊人了。多做些大数据分析，推出分量不同、丰俭各异的套餐，或订餐时由顾客自行备注米饭是否需要增量或减量，既能对接顾客需求，也可履行社会责任，本是双赢之举，何乐而不为？

以更大视野看，这一思路的适用范围又何止配餐企业？从单位食堂，到大小餐厅，其实都应在多元化供应上做点文章。虽说会费些功夫，但顾客的选择多了，消费的热情高了，销量也就上去了。另一方面，菜品在样式、分量上的灵活多样，其实也是一种经营业态的升级，完全可以成为厉行节约的抓手。

遏制浪费关乎国计民生，再怎么强调都不为过。集思广益，不断挖掘节约的潜能，积极推广那些好思路好做法，将餐桌革命进行到底，最终受益的将是我们每一个人。