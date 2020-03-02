盒饭少了病人少了 湖北一家定点救治医院配餐点的“大数据”

“27日：早餐55份，中餐146份，晚餐121份，计322份。”27日下午4点，周红辉在记事本上更新了当天的订餐数据，“比昨天又少了39份。”

周红辉是单位里的餐饮部部长，近期的忙碌都因疫情而起。1月22日起，他负责的航鹏餐厅，开始为湖北省襄阳市新冠肺炎定点救治医院--襄阳市传染病医院的在岗职工和住院患者提供一日三餐。

37天来，在厨房里，周红辉和十几名厨师每天数着盒饭和订餐数量，就盼着哪天给他们说，不用再送餐了。

1月22日晚，订餐9份；

1月23日晚，订餐48份；

……

“2月13日，订餐751份。”周红辉说，这是最高点，仅仅持续了几天，订餐数量开始慢慢降下来了--2月24日，订餐为516份。此后份数降得更快了：2月26日361份，27日322份。

“订餐数量减少，说明患者少了，医院职工的压力没那么大了，疫情防控形势在向好的方向转变。”周红辉看着数据，和同事刘华明聊着他的分析和判断，喜悦之情溢于言表。

刘华明是航鹏餐厅厨师。一个多月来，他和在餐厅当服务员的妻子吃住在单位宿舍，最忙的时候，早上3点多起床，中午不休，一直忙到晚上9点多，“高峰期，大家一天要准备各种食材2000斤，光盒饭打包就得一个多小时。”

从应接不暇到现在的稍有空闲，虽然疫情形势依然复杂严峻，但刘华明感觉对战胜疫情越来越有信心了。

据襄阳市传染病医院的统计数据：1月22日，该医院开始收治病人，当晚入住10人；2月12日收治的病人达到峰值--157人。此后，陆续有患者治愈出院。2月26日这一天，有26名患者集体出院，创下该医院单日出院人数的纪录。

截至2月27日，襄阳市传染病医院住院患者只剩下36人，4个病区合并后由宁夏对口支援襄阳医疗团队整体接管。

这家医院，这家餐厅的变化也是襄阳市疫情防控出现积极变化的缩影。

据襄阳市新冠肺炎防控指挥部每天发布的疫情通报，2月10日前后，襄阳新增确诊患者数量在高位徘徊。2月13日起开始下降，17日起降至个位数，22日首次见零，此后两天各新增一例，25日、26日、27日又连续三日见零。

27日，宁夏支援襄阳医疗队领队郝晓明告诉记者，因疫情不断好转，襄阳市疫情防控指挥部已对宁夏支援襄阳医疗队援助医院情况进行了收缩调整，并陆续安排队员调休。

“期待订餐数也早一天清零。”刘华明说。(记者侯文坤)