新冠二次感染病例带来哪些防疫启示

中国香港日前报告了全球首个新冠病毒重复感染病例，一名3月底确诊感染新冠的33岁男子经治疗后康复出院，8月前往欧洲旅游返港后再次确诊。康复后重复感染是否意味着即使新冠疫苗正式投入使用也无法真正战胜疫情？该病例为新冠疫情防控带来哪些启示？专家们认为，新冠病毒二次感染的案例并不是常规事件，没必要过度担忧，该病例的意义在于帮助科研人员更深入了解人体对新冠病毒的免疫反应。

不同于此前报告的“复阳”病例，新报告的重复感染病例首次提供了新冠康复患者可能再度感染的确凿证据。

“复阳”是指新冠患者达到出院标准后又出现核酸检测阳性。专家认为，这类病例用“再检出”描述可能更准确，患者体内病毒并未真正消除，虽然上呼吸道咽拭子取样检测不到病毒，但病毒还存在于体内。此外，核酸检测试剂灵敏度不够也可能带来“假阴性”结果。

香港大学微生物学系、香港玛丽医院等机构研究人员在国际传染病学权威杂志《临床传染病》25日刊发的最新研究中报告说，这名重复感染者第二次感染发生在首次感染后的第142天，对比两次感染的新冠病毒基因组可以发现，它们分属新冠病毒谱系不同分支，有20多个不同的核苷酸，并在9种蛋白质中存在氨基酸差异，证实患者是再次感染，而不是首次感染的病毒持续存在。

此前已有研究显示，新冠病毒感染者痊愈后体内抗体水平会迅速下降。中国研究团队6月在英国《自然·医学》杂志报告说，他们在重庆市进行的调查发现，约90%的病例在出院后两个月总抗体水平会降低70%以上。研究人员据此认为，新冠病毒感染者痊愈后可能再次被感染。新报告的重复感染病例证实了上述结论，表明新冠病毒感染者可能不会终身免疫。

这是否意味着即使新冠疫苗正式投入使用也无法真正战胜疫情？专家们表示，从人群水平来看，新冠病毒二次感染的案例极其罕见，也不会对通过接种疫苗实现免疫产生大的影响。世界卫生组织发言人玛格丽特·哈里斯25日表示，目前全球2300多万新冠确诊病例中仅发现一例二次感染，表明这不是“常规事件”，否则会看到更多病例。美国《科学》杂志官网24日刊发的一篇报道援引哥伦比亚大学病毒学家安杰拉·拉斯穆森的话说，这位二次感染患者可能是首次感染中没有产生良好免疫反应的罕见案例，“我不认为这对疫苗和免疫力有大的影响”。

科学家也曾在对其他冠状病毒的研究中观察到二次感染现象。上述报道援引剑桥大学病毒学家夏洛特·霍尔德克罗夫特的话介绍说，英国20世纪80年代开展的试验显示，一些人感染引起普通感冒的冠状病毒一年后，可以被人为地再次感染。霍尔德克罗夫特说，多数病毒学者预计新冠病毒感染也会发生类似状况，这更多是间隔多久发生的问题，而非是否发生的问题。英国的试验还显示，第一次感染时身体免疫反应不强的参与者更有可能被二次感染。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈对媒体表示，新冠患者重复感染病毒的情况有多普遍尚不清楚，但可以肯定的是，6个月内再次感染的情况非常罕见。已知人体对其他呼吸道病毒的免疫力会随时间减弱，比如流感等，因此建议高风险人群每年都注射疫苗。

还有科研人员从二次感染病例中看到了积极的一面。据研究人员介绍，这名患者第二次感染时无症状。俄勒冈卫生科学大学病毒免疫学家马克·斯利夫卡对《科学》杂志说，这表明即使患者感染了与首次不同的毒株，他也受到免疫系统的保护。

耶鲁大学免疫学教授岩崎明子在社交媒体发表评论说：“（这名患者）二次感染是无症状的，说明免疫系统的能力虽不足以抵御再次感染，但仍然起到了保护人体免于患病的效果。”岩崎明子还强调，因为二次感染的存在，通过自然感染实现所谓“群体免疫”不太可能消除新冠病毒，实现群体免疫唯一安全有效的方法是接种疫苗。（记者张莹）

（参与记者：王丽丽、张家伟）