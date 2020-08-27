疫情令全球结核病防控面临挑战 专家吁完善防治体系

世界卫生组织发布的《2019年全球结核病报告》显示，结核病仍是全球前10位死因之一，同时自2007年以来一直位居单一传染性疾病死因之首。在新冠疫情全球蔓延的背景下，如何防控这一危害人类健康的重大传染病，成为业内专家关注的问题。

25日，“新冠疫情下的结核病防控与公共卫生建设”研讨班在北京大学社会化媒体研究中心组织召开。新冠肺炎疫情期间，结核病人发现率大幅下降等问题引发会上专家的担忧。

加拿大蒙特利尔麦吉尔国际结核病中心主任Madhukar Pai提到，疫情期间，很多国家尤其是结核病高负担国家都出现了医疗结构收缩、患者推迟就医、结核病检测优先级下降等问题，这直接导致病人发现率大幅下降，最严重的时候印度结核病病例报告数甚至一度减少了80%。

中国疾病预防控制中心研究员、国家卫健委-盖茨基金会结核病防治合作项目办公室主管黄飞介绍，由于交通管制、病人忧虑以及医疗卫生机构暂停结核门诊等原因，短期来看，对病人发现、治疗和管理都会产生影响。

黄飞提供的国内结核病门诊就诊数量显示，2017、2018、2019年每个季度初诊患者数基本都在70万至80万人的水平，而到了2020年第一季度，这个数字有了明显下降，与2019年第四季度相比，结核病门诊量下降了26万。

“这就意味着有的人出现可疑症状，比如咳嗽、咳痰、发热、盗汗也不去就医。除了门诊就诊量，患者随访率、耐药患者筛查率等指标都相应有所下降。”黄飞说。

“事实上，即使不考虑新冠疫情的影响，我们与结核病的斗争仍任重道远。”黄飞表示，按照全球终止结核病流行策略，2035年结核病死亡人数与2015年相比下降95%，发病率下降90%，达到每10万人发病人数少于10个。

专家表示，从2005年到2019年，中国结核病报告发病率年均递降3.9%，这已远高于全球平均水平。2019年中国结核病报告发病率是55.5/10万，如果要实现2035年目标，报告发病率需要从现在开始按照每年10.2%的水平下降。

黄飞指出，要实现2035年目标，必须有新的疫苗、药物和检测方法等创新手段出现。

Madhukar Pai认为，确保疫情期间结核病防治服务的连续性是重中之重。具体而言，应尽快恢复患者诊断和报告，可利用多疾病检测平台检测结核病。在治疗方面，对一些偏远地区，可启动远程治疗支持，协助患者得到更多频次的医疗咨询，同时减少其前往医疗机构接受面对面治疗的次数。

他还强调，要确保药物可及性，尽量用口服药物治疗耐药结核病，全球必须保证抗结核药物生产，以避免大规模药物短缺。(记者 张尼)