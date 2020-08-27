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生产向好 库存充裕 消费平稳

全国粮价保持基本稳定

2020年08月27日08:26 来源：人民网－人民日报

本报北京8月26日电  （记者高云才）记者从农业农村部新闻办公室获悉：7月份，稻谷、小麦、玉米三种粮食集贸市场均价为每百斤122.4元，环比涨0.2%，同比涨1.7%。农业农村部粮食价格监测和市场供求形势跟踪分析表明，全国粮价保持基本稳定。

——粮食生产稳中向好。

粮食市场稳不稳，关键看生产。今年夏粮和早稻已获丰收。据国家统计局数据，今年夏粮产量2856亿斤，增24.2亿斤；早稻产量546亿斤，增20.6亿斤，连续7年下滑后恢复增产。

全年稻谷、玉米生产主要看秋粮。从农业农村部农情调度的情况看，今年秋粮面积稳中有增，尽管局部旱涝灾害较重，但灾后生产恢复及时有效，秋粮长势总体不错，粮食生产稳中向好的态势没有改变。如果后期不发生大的灾害，全年还将是一个丰收年。

——粮食库存充裕。

手中有粮，心里不慌。我国粮食连年丰收，库存充足，稻谷、小麦两大口粮自给率100%，谷物自给率保持在95%以上。近年来我国口粮库存持续保持高位，目前全国稻谷、小麦库存水平大体相当于城乡居民一年的消费量，玉米库存虽然消化较快，但市场供给有保障。新冠肺炎疫情发生后，有关部门适时加强了储备投放和应急保供，市场供给平稳有序，市场上不缺粮、不缺油。

从今年上半年我国粮食市场运行情况看，由于粮食储备充足，粮油加工转化产能水平高，粮食市场调控和应急保障能力强，再加上发达的物流配送体系，国内终端粮油产品的市场供给是持续充裕的，价格基本平稳。

——粮食消费平稳。

粮食作为生活必需品，消费相对刚性，年度间一般不会大减也不会大增。今年受疫情影响，口粮居家消费增加，但外出消费有所减少，在消费总量上变化不大。疫情防控形势持续好转后，玉米饲用和深加工消费恢复势头良好，但实际需求的增加量也是较为平稳的。

从后期走势看，我国粮食生产供给完全有保障，以我为主确保粮价平稳运行的基础较好，再加上国际上玉米、大豆等多数大宗农产品供给充足、价格低位运行，国内粮价缺乏大幅上涨的条件，预计随着秋粮陆续丰收上市，我国粮食市场有望继续保持基本稳定。

《 人民日报 》（ 2020年08月27日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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