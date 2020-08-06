抓住秋粮生产“大头”

【网言】

当前正值南方中晚稻和北方玉米、大豆等粮食作物生长发育的关键期。秋粮产量约占全年粮食产量的四分之三，抓好粮食生产的“大头”，争取秋粮有个好收成，才能为全年的粮食生产和经济社会发展奠定基础。

今年夏粮已实现十七连丰，早稻也有望丰收，为全年粮食生产开了个好头。如今的秋粮，既是“米袋子”，又连着“菜篮子”。抓好今年秋粮生产，首先要抓好防灾减灾。当前正值防汛抗旱关键期，南方一些地区遭遇台风和洪涝影响，辽宁西部等地出现旱情。相关地区要加强灾害监测预警，提早做好应急预案。加大机具和人力投入，及时排涝除渍，做好生产资料调剂调运，指导农民搞好补种改种。要加强指导服务，帮助受旱地区迅速落实科学抗旱各项措施。抓好秋粮生产，要多措并举，实现虫口夺粮。当前正值玉米病虫害高发期，全国农技中心会商也预计今年中晚稻主要病虫害总体偏重发生。各地要加强草地贪夜蛾等病虫害监测，及时开展理化诱杀、人工除杀或化学防治。相关边境地区要继续强化黄脊竹蝗监测，实施分区治理，确保不扩散、不危害、不成灾。

与此同时，还要充分发挥科技力量。根据当地疫情防控要求，创新服务方式，确保技术进村入户；根据不同作物生长发育进程和灾害发生情况，制定技术指导意见，把高效绿色的种植技术落实到田头。通过科技护航，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上，再迎一个丰收年。

（原载于新华网 作者：于文静、周楠 摘编：王营）