西班牙中餐馆调整经营思路 坚守迎来复苏

中新网8月26日电 据《欧洲时报》报道，随着全球多地逐渐复工复产，海外中餐馆也人气渐多。疫情让餐饮业备受冲击，不过最近郑素芳店里的生意已经慢慢开始恢复。接受记者采访时，她时不时要关照一下餐厅里往来的食客。

辗转奋斗 接手父亲的中餐馆

李素芳2006年跟随家人来到西班牙阿利坎特，最初在一家生活超市打工。“当时我的西班牙语不是很好，打工也很不容易，有时候会被老板嫌弃。”后来经姐姐介绍，李素芳换了一份酒吧的新工作，在这里她遇到了自己的爱情。“他也是中国人，来自福建，我来自温州，因为这份工作我们遇见了彼此。2013年我们专程回中国举办了婚礼。”

为了让家人生活得更好，2008年李素芳的父亲决定在阿里坎特开一家中餐馆。李素芳目睹了父母创业的艰辛。“创业初期我父母真的很辛苦，每天早出晚归，而且他们并没有太多经营餐饮业的经验，一切从零开始。”即使艰难，李素芳的父母仍然选择坚持，一做就是7年。

2015年，李素芳夫妇从父母手中接手经营中餐馆。“毕竟他们年纪大了身体有些吃不消，做餐饮也实在太辛苦，该是我们分担的时候了。”她表示。接手中餐馆前两年，正赶上西班牙经济不景气，李素芳基本没有赚到钱。她和爱人努力经营，生意才慢慢好转，生活也逐渐改善，“2018年我们买了别墅搬了新家，算是实现了小心愿”。

疫情来袭 顶住压力坚持营业

“阿里坎特是旅游城市，有很多外国人喜欢来这里旅游，疫情之前，不少游客会光顾我们餐馆。”李素芳说，今年新冠肺炎疫情让很多行业受到重创，餐饮业更是受波及严重，是她开餐馆以来最不容易的一年。

“所有餐馆今年经营都很艰难，我们这种自助餐形式的中餐馆更是难上加难。”李素芳介绍，由于自助餐需要顾客自己拿取食物，所以很多顾客觉得这样人员交叉机会增多，感染风险增加。疫情开始后，店里的顾客变得越来越少。

今年3月和4月，应西班牙政府要求，餐馆需关门停业，停业期间从业者每个月可以从政府领取600欧元的补贴金，但这仍抵不上李素芳店内房租和工人的工资开销。5月，政府允许餐馆开门营业，李素芳的餐馆也于5月28日重新开始营业，但起初没有多少客人光顾。“最多也就10几个客人，而且必须在室外就餐，人员需要保持2米的安全距离。”

李素芳介绍，往年7-8月份是店里生意最好的时候，旅游旺季每天到店顾客至少有240多人，店里员工都忙不过来。”现在同样是7-8月，每天顾客只有七、八十人，比往年少了很多，但比前几个月还是有所增加。”由于今年生意不景气，李素芳不得不在餐厅经营方面做调整。她在自助餐模式基础上增加了单点餐，同时也精简了员工人数。“以前加上我们夫妻俩，店里有7、8个人，今年只需要雇3个人就够了，这样也可以节省开支，毕竟每个月的房租压力不小。”

最近马德里、巴塞罗那的感染人数仍在上涨，但阿利坎特还算稳定，虽然今年很艰难，李素芳也算慢慢坚持了过来。

特色中餐 在西班牙很受欢迎

李素芳告诉记者，中餐在西班牙很受欢迎，不仅西班牙人喜欢，其它国家的顾客也很喜欢。“西班牙的中国食物是最正宗的，在店里经常听到来自英国的顾客这样评价。”“中国的北京烤鸭、串串香、排骨、辣子鸡、春卷、小笼包等都是我们店的特色，这些菜品都很受欢迎。”李素芳表示，除了中国特色菜品，她们还创新自制很多新汤汁，用熬制的汤汁加工不同口味的食物：泰国咖喱口味、韩国口味、日本口味等。

李素芳对餐厅经营很花心思，每天及时更新菜品，保证食物质量和口感是必备操作；还会在不同时段，根据顾客的需求和习惯调整菜品。“因为我们这个城市有很多游客，所以在游客多的时候要尽量熟悉他们的需求。平时本地人多的时候，我们就尽可能搭配他们喜欢的口味。针对小朋友，我们也会推出一些小孩子喜欢的菜品。”李素芳表示。(赵晨曦)