图为2020年8月9日，英国伦敦一家中餐馆座无虚席。

中新社记者 张 平摄

新冠肺炎疫情推动海外传统中餐馆调整经营模式，拓展外卖业务。如今的中餐外卖不再是“送餐”而已，业者们在更新菜品和包装上下了不少功夫。

在纽约中式简餐“君子食堂”创始人赵勇看来，顾客与餐厅的交流方式和空间都发生改变，营销模式、菜品口感等自然也要跟着调整。“从线下到线上，从店里的纸制菜单到坐在自家沙发滑动手机，从餐厅人工销售转变成网上销售，我们需要改变很多。”

赵勇举例称，菜品要在路上运送超过20分钟，怎么做到口感不受影响，就需要做菜品改良和外包装的升级。另外，餐厅还努力提升顾客点餐体验，比如每周推出不同主题的“云快闪”菜单。

美国南加州罗斯密市的海珍大酒楼也在外卖包装上下足功夫，餐厅经理露西近日花费数万美元购置了两台塑封机器，外卖菜品塑封后干净卫生，还能锁住温度。餐厅还推出专门针对附近上班族的特价外送盒饭，比如22美元的龙虾意面和30美元的螃蟹油饭。

虽然面临着巨大的生存压力，不少中餐馆还准备了一份份免费的爱心盒饭，不仅为生活受疫情影响的民众们送去中国风味，也将久违的热络生意吸引进中餐馆。

中式炸鸡、麻婆豆腐、鱼香肉丝……位于日本东京的中餐馆“三巴汤”，曾经连续一个月每天免费发放盒饭。“盒饭从最初一天做200份，到做500份，最后到做1000份，来领取的九成是当地人，还有亲人不在身边的孩子们。”店主李先生说。

7月下旬起，“三巴汤”晌午时段的客流量逐渐恢复，但仍不能与疫情前相比。对此李先生非常乐观：“生意人要乐观才能生财。”他表示，如果日本再次进入紧急状态，“三巴汤”还会继续免费发放盒饭。

“爱心中餐”活动也在西班牙、意大利、巴西等国的中餐馆进行。7月20日起，西班牙巴塞罗那“大众食府”“好运来”“餐餐美食”3家中餐厅，连续4周每天提供600余份爱心午餐，发放给当地困难侨胞、留学生和疫情防控一线的工作人员。

西班牙巴塞罗那青田同乡会会长周建虹说，每天发餐时，一排排中餐盒饭都能吸引行人驻足，原本生意萧条的中餐厅，也因为热闹的活动积攒了人气，店里接到的外卖订单明显多了起来。