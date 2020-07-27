海外中餐馆复苏激活“中国味道”

西班牙巴塞罗那街头的中餐馆门口，一排排标记着“爱心中餐”的外卖袋引来路人瞩目。声势浩大的“爱心中餐”活动不仅为当地困难侨胞送去家乡风味，也将久违的热络生意吸引进中餐馆。加拿大居民区，中餐馆成为当地居民购买外卖的热门选择，一份份中餐外卖给当地居民带去“中国味道”，也让惨淡经营的中餐馆有了维持生计的收入。美国洛杉矶高地公园居民区，中餐馆新店“逆势”开张，生意出人意料地红火。

随着全球多地复工复产，海外中餐馆纷纷使出各自招数，在巨大的生存压力下寻求一线生机。逐渐复苏的中餐馆，激活了当地的“中国味道”，也传递出海外侨胞守望相助的“爱的滋味”。

“爱心中餐” 家的味道

西班牙巴塞罗那，和中餐打了几十年交道的旅西侨胞周建虹最近都在为“送餐”忙碌。

7月20日起，巴塞罗那“大众食府”“好运来”“餐餐美食”3家中餐厅，连续4周每天提供600余份“浙江情·家乡味”免费爱心午餐，发放给当地困难侨胞、留学生和当地疫情防控一线的工作人员。

作为西班牙巴塞罗那青田同乡会会长，周建虹参与了整个活动的组织筹备工作。这次活动由浙江省侨缘公益互助促进会、浙江省侨联餐促会、西班牙巴塞罗那青田同乡会联合主办，巴塞罗那当地许多侨团参与协办，3家中餐厅负责承办，不同组织分工合作，配合默契。“当地侨团负责发放午餐券、分发午餐，中餐厅负责每天中餐的菜式设计和烹饪。每天还有营养师指导中餐的营养搭配。”周建虹说。

园翠洋白、腐鲞浙乡、梅菜扣肉、金玉满堂……不同的套餐名传递着浓浓的中国风味。“这次爱心中餐以浙菜口味为主，荤素搭配，营养价值高。3家发放爱心中餐的中餐厅，分别位于当地批发市场、华人聚居区，希望能给更多有需要的侨胞带去家乡的味道。”周建虹说。每天发放中餐时，一排排中餐盒饭整齐摆放在餐厅门口，吸引路过的行人驻足一探究竟。原本生意萧条的中餐厅，也因为热闹的“爱心中餐”活动，积攒了不少人气，店里接到的外卖订单也明显多了起来。

同时在意大利米兰开展“爱心中餐”活动的吴步双也有同感。作为米兰华侨华人工商会理事长，吴步双感受到这项活动对当地中餐馆的振兴作用。“这次活动不仅帮助了疫情期间生活遭遇困难的侨胞，也对受到冲击的中餐业有一定提振作用，同时向当地民众传播中华美食文化。”吴步双说。

这样的“爱心”传递，才刚刚开始。除了西班牙和意大利，浙江省侨缘公益互助促进会、浙江省侨联餐促会还与美国、巴西、匈牙利等国侨团联合举办“浙里有爱·爱心中餐”活动。一份份中餐，向侨胞传递了来自家乡的温暖味道，也给海外中餐馆燃起经营复苏的希望火炬。

外卖业务 担起大梁

加拿大蒙特利尔唐人街金丰酒家，老板石耀华亲自帮忙做起外卖分派工作。

作为加拿大魁北克省中华餐饮协会会长，石耀华在蒙特利尔唐人街经营着两家中餐厅。唐人街作为当地著名的旅游区，餐饮业受疫情冲击尤其严重。“唐人街全年有约50%的生意来自游客，夏天基本上有70%的生意靠社区活动和旅游带动，这次疫情造成旅游和各类活动停摆，餐馆重启也是惨淡经营。”石耀华说，“这种情况下，外卖业务成了大多数中餐厅的‘救命稻草’。”

在石耀华的中餐馆，目前日常的客流量只有疫情前的20%左右，主要依靠一些住在唐人街附近的老顾客照顾生意。外卖业务反而成为中餐馆的主业。炒饭、炒面、云吞面、北京鸭……这些相对简单的中餐品类在外卖销售中颇为畅销。“点外卖的大多数是当地居民，他们对中餐不太了解，复杂的菜式价格贵、外卖过程中品质口感可能受影响，因此，这些相对低价、快餐式的中餐比较受外卖顾客的欢迎。”石耀华说，尽管如此，由于旅游区附近居民较少，外卖受配送距离制约大，目前他的中餐馆虽然有一定外卖业务，但仍处于亏损状态。

“美国中餐业受疫情影响也非常严重。此前主要依靠外卖业务的中餐馆，普遍生存情况较好，甚至比疫情前更好。”美中餐饮业联合会会长胡晓军说，疫情促使中餐馆对传统经营模式进行新的调整，更小的店面、更丰富的外卖业务以及按照订餐高峰安排工作时间是未来调整的方向。

在西班牙，外卖业务也成为了许多中餐馆维持收入的“顶梁柱”。周建虹介绍说，原本中餐馆的外卖业务主要局限在快餐类食品，疫情发生后，到餐厅就餐的人少了，线上外卖点餐的人多了，中餐馆才开始更新外卖系统中的菜单内容、根据外卖需求改变菜式。“现在有一些中餐馆，开始在外卖中推出烤鸭、烤鱼等‘大菜’，一方面增加菜品营养，一方面提升菜品质量。”周建虹说，当地民众餐饮消费习惯的改变，也推动着中餐馆适应调整经营模式。

“逆势”开张 传递信心

7月1日，美国洛杉矶高地公园犹太区，胡晓军的中餐馆“老四川”新店“逆势”开张。

在新开张的“老四川”中餐馆门外，餐馆支起遮阳伞，摆出户外就餐的桌椅，许多当地居民相约前来，在宽敞的户外品尝中餐，叙话闲聊。“老四川”中餐馆是当地最具知名度的中餐馆之一，许多餐馆的老顾客，认准了“老四川”的名头，到胡晓军的店里坐一坐，甚至成为了当地一部分老顾客的生活习惯。

在高地公园开设分店，是胡晓军筹备已久的计划。新店开张前，“老四川”已在美国开设12家分店。疫情发生前，经过对高地公园深入的市场调查，胡晓军决定在这里开设新店。疫情发生时，胡晓军已签下门店租用合约，看着装饬一新的门店，胡晓军决定一鼓作气：开张！

开张后，“老四川”新店的生意比预想的更红火。虽然日常主要以外卖业务为主，但每逢周末，餐馆门口的桌椅总能占满。“后厨忙得不行，这时候就只能停止外卖接单。”胡晓军说，目前开张的分店大部分以外卖业务为主，得益于老顾客对“老四川”的认可，不同分店的外卖业务都保持不错的业绩，新店尤其红火。

像“老四川”这样的“逆势”前行，正在不同国家和地区的中餐馆进行。加拿大大多伦多地区万锦市，一家中餐馆最近摆起户外夜市大排档，餐馆负责人和乐队在一旁演唱助兴，吸引不少顾客光顾。中餐馆“灵机一动”的经营妙招，让店铺人气大增。

“当地距离居民区较近的中餐馆，凭借外卖业务不仅起死回生，大多还能维持正常经营，甚至生意更上一层楼。”石耀华分析，“如今当地居民居家防疫的人数众多，外卖成为日常的就餐选择。居民区附近的中餐馆借此机会大力发展外卖业务，总体都能维持正常经营，部分餐馆生意比平时还要好。”