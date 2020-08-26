"打包"剩菜剩饭 广东省疾控专家教您正确方法

近日，央视新闻多次对餐饮行业的浪费现象进行报道，以此呼吁公众珍惜粮食，杜绝浪费。广东人一直秉着不能浪费的原则，通常会把吃不完的剩菜剩饭“打包”。有外地人会问“剩菜剩饭放久了会产生亚硝酸盐，吃了会得癌症”，真是这样吗？广东省疾控专家教你几个科学打包小妙招，避免有害情况发生。

宁剩荤菜，不剩蔬菜。蔬菜中硝酸盐较多，在存放过程中因为细菌的活动，可能产生亚硝酸盐。因此，不建议蔬菜存放24小时以上。无论是哪种食物，在室温下放得越久，微生物就繁殖得越多，因此打包的食物要及时放入冰箱冷藏。冷藏时生熟要分开，生的食物放在冷藏柜下方，熟的食物放在上方。

打包的食物要分类装好。不同食品中微生物的污染程度不一样，对于餐后的剩饭剩菜，应用干净的器皿分开盛放，并盖好盖子，可以有效避免交叉污染。

打包食物必须彻底加热再吃。冰箱的作用是抑制细菌繁殖，但无法彻底杀灭它们。因此，冰箱中存放的食物取出后必须彻底加热方可食用，高温可以有效杀灭细菌。所谓彻底加热，就是把菜加热到100℃，保持沸腾3分钟以上。如果采用微波炉加热，那么必须保证食物的中部也被完全加热。

广东省疾控中心专家表示，一般情况下，剩饭剩菜受到细菌污染的概率较大，且营养价值也没有新鲜烹制的饭菜高，因此经常吃剩饭剩菜，对健康还是有一定影响的。所以，还是自己做饭菜或者外出点菜时“量体裁衣”，响应国家号召的“光盘行动”，吃多少、做（点）多少，做到不浪费的同时也要减少剩饭剩菜。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 粤疾控）