打包为何变成“打包回家扔”

下馆子吃饭，剩下了打包走。这已经成为很多人的做法。这么做的一大好处就是，不浪费粮食。扔了多可惜？回家热热还能吃一顿——这恐怕是人们打包时最多的想法。

但是，有多少人能真正把想法付诸实际呢？结合自身经验以及与亲朋好友的交流可知，很多情况下，往往是把打包带回家的剩饭剩菜放进冰箱，就忘了。过了几天一看，要么坏了，变质了，要么色香味大减，让人没了胃口，只好一扔了之。

这么一来，在餐厅打包的行为，纯粹成了自我安慰——看，我没有浪费粮食。实质上，只是换了一个地方浪费，换了一个人扔而已——不打包，餐厅工作人员扔；打包，自己扔。

为什么会发生这种情况？仔细琢磨一下，大概有这么几个原因。

首先，在家吃饭时候少。快节奏的生活，让人们一天到晚忙个不停，在家做饭，太费时间，有时竟然成了奢望。尤其双职工家庭，再加个上学的孩子，一个月下来，在家里开伙的次数屈指可数。

早餐吃个面包喝个牛奶凑合一下，中午孩子在学校、爸妈在单位吃，放学了往往要去辅导班、兴趣班，只能在路边店解决晚饭。上次打包的剩菜，也只能静静等待，等到被扔那一刻。

其次，“有新菜吃为啥吃剩菜”的想法作祟。现在生活好了，在吃穿住用行等基本需求方面，不断升级改善的供给，抬高了人们的胃口。以吃为例，市面上不知多少美食层出不穷，餐厅里不知多少花样刺激味蕾，加上咱们老百姓的收入也一天比一天高，好吃的也不是吃不起。于是，有人不禁要问，为啥还要吃冰箱里的剩菜？

第三，现在餐厅里的饭菜，做法上倾向于重口味，高油高盐高热量，煎炸做法居多。这样做出来的菜，刚出锅时很香、很美味、很下饭。但是剩下打包回家后，放入冰箱里，凉了之后，就会变得“面目可憎”，颜色暗、味道腥，食欲大减，扔了算了。

当然，导致“打包回家扔”的原因应该还有其他，在此就不赘述了。希望有这种做法的朋友，能注意起来，既然回家扔的概率比较大，那么还是应该更多从点菜这个源头起就多加留意，别点多了。

有人可能会说，这种做法并不多，为何如此费笔墨分析？事实上，这并非一件可以忽略的小事。因为遏制餐饮浪费，就得从一件件小事、一件件细事抓起，才能堵住一个个漏洞。泰山不拒细壤，故能成其高，江河不择细流，故能成其深。您说是这个理儿不是？