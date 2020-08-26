长时间戴口罩闷出痘痘，怎么办？

每天出门必需品是什么？不是手机，是口罩！哪天没戴口罩出门，感觉自己在“裸奔”。自疫情发生以来，大家都养成了自觉戴口罩的习惯。复工复产后，不少上班族一天超过10个小时都需要佩戴口罩。戴口罩带来防护的同时，也带来了一些“烦恼”，比如时间戴久了，竟然闷出了痘痘。戴口罩为什么会长痘痘？如何避免闷出痘痘？如果已经长了痘痘该怎么办？

戴口罩闷出痘痘是因为这原因

广州医科大学附属第三医院皮肤科主任医师翁智胜解释，佩戴口罩时间过长，口罩压迫，会影响面部血液循环。另一方面，因为口鼻不断呼出水气，会让口罩内部温度升高，部分口罩透气性不佳，口罩下的皮肤局部湿度、温度都比较高，造成皮肤表面油脂分泌增加。

细菌也会在温暖潮湿的环境下繁殖，细菌会分解皮脂，产生游离脂肪酸，从而刺激皮肤，产生炎症反应，诱发或加重痤疮。

该院皮肤科主治医师廖梦怡介绍，口罩遮盖的位置主要是面颊和“T区”，因此油皮和混油皮更容易“闷痘”，干皮相对不易出现。

如何避免闷出痘痘？有这三招！

疫情还未结束仍不可掉以轻心，口罩还需每天佩戴，有没有什么办法避免闷出痘痘呢？廖梦怡给出以下建议——

1、根据自己的工作性质选择适合的口罩。如果不是一线岗位的工作人员，或各种感染高危患者到医院就医，不需要戴N95口罩，可选择较轻便透气的一次性口罩，定时更换。

2、更换口罩的间隙可以用吸油面纸吸附面部多余的油脂。选择质地较轻盈的舒缓保湿产品，口罩遮盖区域避免使用封闭性过强的油膏状、粉霜状护肤品和彩妆品。

3、限制多脂多糖的饮食，限制乳制品的摄入，刺激性食物尽量少吃，多休息、多喝水、多摄入蔬菜水果。

千万不要用手挤痘痘

廖梦怡提醒，闷出的痘痘千万不要用手挤。粉刺、少量丘疹等症状较轻的，可以通过合理清洁、外用市售的低浓度水杨酸类祛痘产品处理，如果无效或者是中重度痤疮（数量较多的炎性丘疹、脓疱、结节、囊肿等），需要到皮肤科就诊处理。

个别敏感性皮肤的患者，可能是对口罩材质或微量的气体消毒剂残留物过敏诱发痤疮。这类患者需要到皮肤科就诊确认。

（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 白恬）