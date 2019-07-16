怎样洗脸痘痘少复发？

日前，一项对全国536所高校大学生开展的问卷调查结果显示：超六成大学生深受青春痘困扰。广州市第一人民医院皮肤科主任方锐华介绍，很多学生对痘痘的护理存在疑问和误区。

Q：痘痘能挤吗？

方主任指出，一次轻轻的挤压或许不会造成太大的伤害，但频繁挤痘会对皮肤造成损伤，导致炎症扩散，容易留下痘印。

Q:别人说很管用的药膏，我用为何效果不理想？

方主任表示，对付不同类型的痤疮，需要使用的方法不同，因此最好是看皮肤科医生。对于情况比较轻的粉刺、炎性丘疹，主要采用局部治疗，首选外用维甲酸，缓解毛囊口过度角化，打通堵塞毛孔，还可以淡化色斑，减少痘印，另外可以联合过氧化苯甲酰外用。如果效果不佳，可采用果酸、水杨酸、复合酸等提高治疗效果。需要注意的是，这些治疗方法都是在皮肤科专业医生的指导下使用。

而情况严重的痘痘，就可能需要抗生素、维甲酸类药物、光动力等进行系统治疗。

Q：如何预防留下痘印？

痘痘消退后要注意防晒，可以缩短痘印消退的时间。另外可以涂一些淡化色素的药膏，比如维甲酸、熊果苷、维生素E乳、芦荟胶等，对痘印消退有一定的效果。

如果痘印较深，甚至有痘坑形成，可采用超脉冲二氧化碳点阵激光，刺激皮下真皮组织中的胶原质和弹性纤维生长，从而达到填平凹坑、紧致皮肤、消除痘痕的作用。

Q：为了让痤疮彻底消失，是频繁洗脸，还是使用偏方？

方主任表示，这些方法可能让情况变得更糟。因为痤疮不是由于污垢所引起，单纯靠洗脸解决不了问题，过度清洁还可能破坏皮肤屏障，刺激皮肤，让痘痘加重，甚至反复长。建议适当使用含水杨酸或硫黄等成分的清洁产品或温水洗脸，有助减轻痤疮。