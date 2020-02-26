孩子出门拒戴口罩怎么办？

从2月24日9时起，广东重大突发公共卫生事件一级响应调整为二级响应。但这并不意味着，疫情拐点到来，更不意味着可以摘掉口罩到处跑，甚至聚餐。可最近不少家长反映，出门戴口罩、勤洗手对成年人来说，这些防护措施很容易做到，但对于儿童，尤其是婴幼儿，这些防护措施实施起来并不容易。

A、孩子不戴口罩多因感觉不舒服

广州医科大学附属第三医院儿科主治医师林黎黎称，孩子不愿意佩戴口罩的原因有很多，如戴着口罩会让孩子感觉呼吸不畅、憋闷，盖着鼻子、勒着耳朵不舒服等，甚至有的孩子会觉得戴着口罩不好看而拒绝戴口罩。

那该怎么办呢？林黎黎医生建议，对于学龄期的孩子，家长要以身作则，自己养成戴口罩的习惯，可通过讲故事或讲道理的方法告诉孩子为什么要戴口罩。对于低龄的孩子，可采用情景游戏，医患角色扮演等方法去引导孩子戴口罩，比如让孩子扮演医生和护士，去给玩具娃娃戴口罩，与孩子一起对着镜子戴口罩等。

她提醒家长，婴幼儿的脸较小，成人口罩无法达到防控作用的，建议家长买适合孩子的儿童专用一次性口罩，如选用符合国家标准GB2626-2006 KN95，并标注儿童或青少年颗粒物防护口罩的产品。

儿童使用口罩需注意以下事项：

（1）儿童在佩戴前，需在家长帮助下，认真阅读并正确理解使用说明，以掌握正确使用呼吸防护用品的方法；

（2）家长应随时关注儿童口罩佩戴情况，如儿童在佩戴口罩过程中感觉不适，应及时调整或停止使用；

（3）因儿童脸型较小，与成人口罩边缘无法充分密合，不建议儿童佩戴具有密合性要求的成人口罩。

B、怎么都不戴口罩，需采取被动防护法

有一部分孩子，可能家长如何引导和教育都不愿意戴口罩，还有一岁以下的婴幼儿也不太适合戴口罩，这时对孩子的保护应以被动防护为主，包括减少带孩子外出，根据天气适当增减衣物，做好居家的日常清洁消毒，加强室内通风换气，家长注意个人清洁卫生，加强洗手，外出戴好口罩，避免对着孩子咳嗽和打喷嚏等。（羊城晚报记者 余燕红 通讯员 黄璀玥 白恬）