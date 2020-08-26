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日本新增新冠确诊病例494例 大型活动人数限制延期

2020年08月26日08:21 来源：中国新闻网

中新网8月25日电 综合日媒报道，24日，日本国内新增新冠确诊病例494例，这是该国自7月20日以来，单日新增病例首次低于500例。鉴于疫情现状，日本政府当天决定，将大型活动人数限制延长至9月底。

据报道，当天新增的新冠确诊病例中，东京都最多，达95例。此外，大阪府和福冈县的确诊病例数也都超过了50例，目前，日本国内累计确诊已超6.3万例。

报道称，当天还有5地报告13例新增死亡病例，日本全国累计死亡已增至1203例。

鉴于疫情形势，日本政府在24日召开了由专家等组成的新冠病毒感染症对策小组会，会上，各方决定，将“职业体育赛事和大型活动的入场人数不超过5000人”这一限制措施，延长至9月底。

小组会评估疫情称，一部分地区因中老年感染者增加，呈现出重症患者增多的趋势，遂判断疫情存在再次扩大的风险。

此外，小组会上还就边境口岸对策及各个行业防疫对策的指针修改，进行了讨论。

(责编：许心怡、崔元苑)


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