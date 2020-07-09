疫情明显反弹 日本政府为何不重新限制经济活动？

中新网7月8日电 据日本《东方新报》报道，尽管日本政府不承认第二波疫情已经到来，但近期日本疫情反弹十分明显。

报道称，东京的新增感染者在5月25日全国“解封”前后，经历了一个多月的低增长，6月下旬开始，尤其是进入7月之后，增长曲线出现了明显的上扬，上扬幅度与3月下旬日本疫情暴发前期类似。

7月8日，日本全国新增143例新冠病例，东京是日本国内感染最严重的地区。针对当前的疫情，刚在东京都知事选举中赢得连任的小池百合子呼吁民众，尽量不要前往其他地区，但这种呼吁并无强制力。

报道指出，比起东京都，日本政府则表现得更加“豁达”。日本政府高官连日来多次表示，当前不会立即重新对社会经济活动实施限制措施。日本经济再生担当大臣西村康稔还让小池知事不要呼吁民众避免外出。

西村康稔7日解释称，“当前感染途径一定程度上是可知的，因此政府的方针是继续既定政策，不限制民众跨境移动”。不过他同时也称，如果发现自己有发烧之类的症状，还是要避免外出。

报道称，日本已经放弃追求新冠病例的“零增加”，为了经济，只要医疗系统还能够坚持住，日本就不会再次对经济活动加以限制。

从数据来看，如今的日本医疗系统与第一波疫情期间相比，压力已经有了很大的缓解。接下来，日本需努力平衡好经济活动和防疫工作，一旦感染人数出现爆发式的增加，经济活动可能会再次被限制。