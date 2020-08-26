热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

美国一违规婚礼暴发疫情 已致53人确诊1人死亡

2020年08月26日08:20 来源：中国新闻网

　　中新网8月25日电 综合报道，近日，美国缅因州米利若基镇(Millinocket)的一场婚礼暴发新冠肺炎疫情，迄今有53人确诊，其中一人死亡。

　　据缅因州官员称，这场婚礼于8月7日，在米利若基镇的大麋鹿旅馆举行。与会人数65人，超过该州室内聚会最多50人的规定。

　　据缅因州当局报告，参加婚礼的65人中，有将近一半人确诊，其余确诊者是没有参加婚礼但被其传染的人。大多数人在婚礼后约4天开始出现症状，但约13%的确诊者没有症状。

　　缅因州卫生研究人员表示，已经追踪到“病毒的二次和三次传播”，追踪感染者接触者的工作仍在进行中。

　　当局表示，已知与婚礼相关的感染者年龄在4岁至98岁不等，其中包括7名儿童。

　　据报道，一名婚礼相关感染者于21日去世，她并未参加婚礼，但官员认为，她因接触婚礼客人被感染新冠肺炎。

　　目前，缅因当局尚未决定是否对旅馆开罚。

　　当地时间24日，缅因州新增20例新冠确诊病例，累计确诊数为4356例，死亡131人。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

致敬医师：用生命守护生命 为健康中国聚力   没有全民健康，就没有全面小康。我国1200多万卫生健康工作者是全民健康的“守护人”，是战胜疫情的重要保障，是推动健康中国的主力军。 【详细】

冰箱塞得满满的，哪些菌最“嗨”？消毒应该这样做！   冰箱是人们日常生活必需品和“好伙伴”，默默奉献自己的“温度”让进入箱体内的食物“ 保持青春活力”。然而，很多朋友却忽视了冰箱内部的物品摆放，也不注重给它经常“洗洗澡”，长此以往，很有可能会导致食源性致病菌污染，甚至会惹祸上身呦！ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn