美国一违规婚礼暴发疫情 已致53人确诊1人死亡

中新网8月25日电 综合报道，近日，美国缅因州米利若基镇(Millinocket)的一场婚礼暴发新冠肺炎疫情，迄今有53人确诊，其中一人死亡。

据缅因州官员称，这场婚礼于8月7日，在米利若基镇的大麋鹿旅馆举行。与会人数65人，超过该州室内聚会最多50人的规定。

据缅因州当局报告，参加婚礼的65人中，有将近一半人确诊，其余确诊者是没有参加婚礼但被其传染的人。大多数人在婚礼后约4天开始出现症状，但约13%的确诊者没有症状。

缅因州卫生研究人员表示，已经追踪到“病毒的二次和三次传播”，追踪感染者接触者的工作仍在进行中。

当局表示，已知与婚礼相关的感染者年龄在4岁至98岁不等，其中包括7名儿童。

据报道，一名婚礼相关感染者于21日去世，她并未参加婚礼，但官员认为，她因接触婚礼客人被感染新冠肺炎。

目前，缅因当局尚未决定是否对旅馆开罚。

当地时间24日，缅因州新增20例新冠确诊病例，累计确诊数为4356例，死亡131人。