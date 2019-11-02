痴呆，不止阿尔茨海默病

受访专家：

北京协和医院神经科主任医师 高 晶

首都医科大学宣武医院神经内科主任医师 魏翠柏

很多人认为痴呆只是一种病，其实不然，痴呆是一类疾病，除了大家知道的老年痴呆——阿尔茨海默病，还有额颞叶痴呆、路易体痴呆、脑积水引起的痴呆以及脑血管性痴呆等其他类型。

痴呆主要有五类

首都医科大学宣武医院神经内科主任医师魏翠柏说，痴呆是指大脑功能衰退，出现包括记忆力、定向力、精神行为异常等一系列症状的综合征。导致痴呆的病因有很多种，依据不同病因，痴呆可以分为阿尔茨海默病、额颞叶痴呆、路易体痴呆、脑积水以及由于脑血管因素引起的痴呆等。从年龄上大致划分为两个阶段：55岁之前为早发性痴呆，受遗传因素影响比较大，约占痴呆病人总数的5%；55岁之后为晚发性痴呆。

阿尔茨海默病。阿尔茨海默病是痴呆中最常见、最为大家所熟悉的，它由于多种原因导致进行性脑萎缩，大脑神经元丢失，导致认知功能障碍，约占痴呆患者的50%~70%。阿尔茨海默病表现为记忆力、计算力、判断力、注意力、抽象思维能力、语言功能的减退，情感和行为障碍，甚至丧失独立生活和工作能力。60~65岁前后比较常见，晚发性多。

脑血管性痴呆。凡与脑血管因素有关的痴呆，统称为脑血管性痴呆，占痴呆患者中的15%~20%。因为脑血管病与年龄增长有关，因此老年患者较多，60~65岁之后发病较多。患者会有明确的卒中史，神经影像学提示清晰的梗死性或出血性病灶。其主要是由于脑内颈动脉与椎基底动脉血管出现病变或颅外大血管及心脏病变，间接影响脑内血管，造成供血不足，脑组织缺血缺氧，使大脑功能衰退而痴呆。

额颞叶痴呆。额颞叶痴呆表现主要以进行性人格改变、言语障碍及行为异常为特点，患者头颅核磁共振显示额叶、颞叶萎缩。对于额颞叶痴呆的病因，科学家推断可能与神经元胞体退行性变或基因突变有关，已发现约20%的额颞叶痴呆病人存在额颞叶神经元的Tau蛋白基因突变。这种痴呆发病年龄相对较早，50岁就可能出现。

路易体痴呆。它是以波动性认知功能障碍（患者白天精神倦怠、睡眠增多，注意力和机敏性下降）、视幻觉和帕金森综合征为特点。目前其病因及发病机制不清，也是早发性多，发病年龄在50岁左右。

脑积水引起的痴呆。这类痴呆也会引起记忆和认知功能减退，是相对少见的一个痴呆病种，可由脑表面炎症引起。炎症常因蛛网膜下腔出血或弥漫性脑膜炎所致，患者在发病初期还可能有步态障碍和尿失禁症状。发病年龄通常在60~65岁以后，多为晚发性。

六种情况易患病

北京协和医院神经科主任医师高晶说，痴呆是一种病，而非衰老的必然。痴呆有一些易感因素，需要引起注意。1. 高血压和糖尿病。在高血压患者中，有57.7%会患痴呆症；长期高血压会使大脑白质发生变性和损伤，导致痴呆。糖尿病患者胰岛素分泌不足或高胰岛素血症均会对认知功能造成不良影响。研究表明，糖尿病患者出现痴呆的危险性比正常人群多两倍，其中2型糖尿病与痴呆关系更为密切。2. 家族痴呆遗传史。家族成员中有患痴呆的患者，患痴呆的几率相对比较大，特别是直系亲属。3. 缺乏运动。剑桥大学科学家指出，缺乏运动是导致65岁以上老人患痴呆的主要原因，可使痴呆风险增加2.5倍。4. 缺乏社交。大脑的灵活需要适当的外界刺激，如果人的生活比较单调，总宅在家里，或者生活环境缺少变化，与他人的互动沟通越来越少，大脑就会变得越来越迟钝。5. 睡眠障碍。睡眠与人的认知能力密切相关，患有睡眠障碍的人，认知能力会下降。6. 营养不良。营养与人的认知功能息息相关。如果老人过度消瘦，维生素、脂肪、糖摄入不足，造成脑营养代谢不足，就容易引发痴呆。

健康生活防痴呆

魏翠柏说，按痴呆类型讲，脑血管性痴呆是由相关疾病引起的，比如高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟、酗酒等是造成血管炎症、脑血管疾病的危险因素，所以要积极避免上述因素，以避免脑血管性痴呆的发生。脑积水引起的痴呆原因不能完全明确，所以很难预防，但避免头部撞击外伤、感染、结核等情况的发生有积极作用。额颞叶痴呆和路易体痴呆属于变异性疾病，目前还没有针对性的预防办法。而两位专家也指出，健康的生活方式是预防痴呆最好的方法。

健康饮食。高晶介绍，美国著名的弗莱明汉队列研究中曾经帮助社区居民预防心脑血管疾病。通过三十年跟踪，研究人员发现，预防心脑血管疾病所采取的健康管理措施，对老年期痴呆也有效。合理饮食能让老年期痴呆发生率降低40%。建议在饮食上以丰富新鲜的植物为主，包括蔬菜、水果、五谷杂粮、坚果；烹饪以植物油代替动物油，尽量少吃加工食品；脂肪摄入不超过总量35%；适量吃些乳制品；每周吃两次鱼；少吃红肉，多吃白肉。

积极运动。英国、日本等国科学家研究发现，每天坚持大步快走的老人更不容易患痴呆。此外，弹琴、打字等手部运动也可以有效刺激区域脑血流量，对预防和减缓痴呆症状都有帮助。

丰富社交。环境刺激对预防痴呆非常有效。丰富的生活内容和社交圈子都可以有效刺激大脑皮层。美国神经病学协会期刊《神经病学》今年9月发表文章，科学家发现使用电脑、玩游戏、制作手工艺品及参与社交聚会等活动，可以有效降低轻度认知障碍以及与年龄相关的记忆衰退的风险。此外，每天保持7小时以上、尽量连续的有效睡眠也很重要。▲