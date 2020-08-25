这样吃大脑年轻7.4岁，你吃对了吗？

美国芝加哥拉什大学医学中心开展的一项最新研究显示：老年人坚持“脑健康”的饮食可延缓认知衰退7.5年。

研究人员在近5年的调查中，对960位平均年龄81.4岁、无阿尔茨海默症的老人进行了认知评估，并记录分析其日常饮食。结果发现，那些严格坚持“MIND饮食”（全称“推迟神经元退化的地中海式干预法”）的老人，比未坚持这种饮食的老人，大脑认知功能年轻7.5年。“MIND饮食”由拉什大学医学中心营养流行病学家玛莎 克莱尔 莫里斯协助开发。“MIND饮食”还能降低高血压、心脏病、中风等心血管疾病的发病几率。

坚持该饮食强调吃10种健脑食物组，控制不健康食物的摄入量。具体来说，每天要吃三次全谷类食物，一份绿叶蔬菜和其他类蔬菜，每天喝一杯红酒、吃坚果，每隔一天吃豆类，每周吃禽肉和浆果两次，每周至少吃一次鱼。该研究还发现，为了避免认知衰退的发生，必须控制一些不健康食物的摄取量，包括黄油每天不超过一茶匙，糖果和糕点、全脂奶酪、油炸食物或快餐等不健康食物每周不能超过一次。▲ （生命时报特约记者 李悦康）