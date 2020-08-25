医疗+康养 创新理念加快推进县域康养体系建设

为全面推进“健康中国2030战略”，探索老龄健康与医养结合管理创新，打造紧密型县域医共体，8月21日，中共寿阳县委、寿阳县人民政府举办的首届“创新、合作、转型”系列活动之一，“县域康养体系建设与管理创新”论坛在山西省晋中市寿阳县举行。国家发改委宏观经济研究院、国家卫健委发展研究中心、中国老龄协会、中国人民大学等专家学者就医养和康养体系建设进行交流探讨。

会上，中国人民大学医改研究中心主任王虎峰在分析了国内医养康养现状、问题和趋势后，提出了探索打造“链式功能医康养模式”的概念：对一个地区内分散的医疗、养老、文旅、农业等多种资源要素进行系统梳理与有机整合，并针对特定需求人群开发特色产品和服务，形成完整的医康养产业链；同时，还强调“功能医康养”，即面向具有特定医养康养需求的人群，提供差异化和个性化的康养产品和服务。这种“链式功能医康养模式”更加注重社会性、经济性和生态性的融合，形成复合叠加效应，有利于产业升级和可持续发展。

中国宏观经济研究院社会治理室副主任顾严表示，国内大循环需要康养这类植根型和融合型行业，医疗卫生和康养产业是内需率很高的行业，契合国家发展的战略趋势。国内康养产业正在向全产业链升级，县域康养发展应从资源禀赋、目标群体、盈利模式等方面进行谋划和战略定位，各地需要出台一些“硬”政策并不折不扣的落实以适应发展需求。

“医养结合已从最初的机构建设升级到内涵发展阶段，开始关注到特殊疾病的照护问题。”国家卫健委发展研究中心副主任张毓辉表示，应统筹医养资源，完善医养结合专业服务的标准和规范，建立多层次医养结合服务体系、完善健康养老保障体系，在有效增加医养结合服务人才供给的同时，全面推进医养结合信息化进程。

“医养结合的总态势是试点带动，规划先行，多元投入。”中国老龄协会政策研究部调研员董彭滔对“医养结合”的认识误区和实践偏差进行了系统梳理和分析。他指出，医养结合中的“医”具有特殊性和针对性，不是医疗的“医”，医养结合不是机构之间的简单对接，在实践中存在“重高端服务、轻基本服务”“重实体建设、轻机制建设”等倾向应注意避免和纠正。

中国中医科学院老年医学研究所所长、中国中医科学院西苑医院副院长徐凤芹指出，医养结合是应对老龄化社会的必然选择，也是未来养老的核心模式，建议用中医辨证思维对老年病进行防治，从政策支持、诊疗手段、整体理念、标准体系等方面，促进医养结合工作，提高老年人的健康水平。

据了解，近年来，寿阳县以“医疗+康养+生态”的理念推动健康养老事业，引进北京协和医院、301医院、广安门医院等优质资源和医疗集团开展对口帮扶及专家坐诊，组建国医大师工作站，旨在打造紧密型县域医共体建设标杆县。