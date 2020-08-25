养成良好卫生习惯，就是保护自己

公共场所随地吐痰、大声说话、打喷嚏不遮掩口鼻、多人聚餐时不用公筷公勺……这些不良卫生习惯和不文明行为看似小事一桩，却会对公共卫生安全构成危害，容易引起传染病的传播与流行。当下，我们该如何做好常态化健康防护？如何养成良好的卫生习惯？近日，中国妇女报·中国妇女网记者特意采访了滨州医学院公共卫生与管理学院院长、博士生导师曹高芳教授。曹教授认为，在疫情防控常态化环境下，强化公共卫生意识，保持良好卫生习惯，维护好公共卫生，是疫情防控的最好武器，而保持好的卫生习惯就是保护我们自己。

强化公共卫生意识 ，做好全方位健康防护

控制传染病的手段主要有三：控制传染源，切断传播途径和保护易感人群。我们每个人防御传染病的最好方法就是养成良好的个人卫生习惯，一方面做好自我防护，切断传播途径；另一方面提高自身免疫力，不做易感人群。

曹高芳教授对记者提到，在生活中有以下一些情形，就可能增加新冠肺炎感染几率。比如大声说话时唾沫横飞，打喷嚏时不遮掩口鼻或遮掩方式不恰当，这时如果自身是病毒携带者，病毒就会直接传给周围的人。

曹高芳教授说，打喷嚏时不应用手捂住口鼻，而应用手帕或纸巾捂住口鼻，或用手肘部捂住口鼻。因为打喷嚏或咳嗽时如果用手遮掩口鼻，痰液或唾液会粘附在手上，其中的病毒能在皮肤上存活数小时，若没有及时洗手，病毒可通过握手、按电梯、开门接触门把手、开车门等方式迅速传播出去。当预感到自己将要打喷嚏时，来不及掏纸巾或临时找不到手帕或纸巾，建议把头低向手肘来代替手捂住口鼻，弯曲手肘后，再靠近口鼻。这个动作可将喷出飞沫阻挡在手肘皮肤或衣服上，肘部较为干燥，且不容易再接触其他公用物品，可以有效阻断病毒传播。

此次新冠肺炎疫情也给我们每个人都上了一堂公共卫生课，“维护公共卫生就是保护自己。”曹高芳教授建议，公共卫生贯穿于生活的方方面面，比如在日常生活中避免与他人共用水杯、餐具等物品；讲究食品卫生安全，挑选和购买经过检疫的禽肉制品；切生食和熟食的刀和砧板要分开，盛生食和熟食的容器要分开；当手部有破损处理肉类时，建议戴手套；加工烹调鸡蛋、鸭蛋等禽蛋类及禽肉时，必须熟透，不吃生的、半生不熟的禽蛋类食物。还有，快递的无接触取件、收货，网上订购的产品到达后要对所购商品外包装进行消毒。我们在防范病毒在人与人之间的传播外，也要警惕人与物之间的病毒传播。

此外，疫情期间，有人出现了迷茫、不安与焦虑相互交织的心理应激反应，有人甚至陷入怀疑自己“中招”的恐惧中不能自拔。曹高芳教授指出，面对突发疫情产生焦虑恐惧的心理反应是正常的，只要我们能以客观、冷静、理智、科学的心态认识理解新冠肺炎及其防控策略，及时跟踪疫情进展，正确判断甄别及提升应对疫情的能力，保持积极向上、理性平和、自信乐观的心态，就可以化疫情危机为发展契机，“心中有数”地做好日常卫生、个人防护、情感交流、办公学习，正常健康地工作和生活。

每个人都是自己健康第一责任人，要做到“三勤”“三少”“三早”

疫情让我们每个人都感受到养成良好卫生习惯的重要性，曹高芳教授认为，树立“我是自己健康第一责任人”的整体卫生观正当时，调节和改变不良卫生健康习惯，主要依靠人们的自觉或观念上的改变来坚持。

曹高芳建议，做到“三勤”“三少”“三早”，是良好卫生健康习惯养成的第一步。 “三少”即少合餐、少聚集、少触摸；“三勤”即勤洗手、勤通风、勤锻炼；“三早”即早发现、早隔离、早治疗。

“少合餐”是指日常生活中尽量减少围桌聚餐、同盘而食的进餐。这样可有效避免新冠病毒、幽门螺杆菌、感冒病毒等的传播，家人、朋友聚餐时提倡分餐制，最好使用公筷、公勺，提倡敬酒时不碰杯，以降低通过间接接触传播病毒的风险。曹教授说，使用公筷公勺让一些人感觉破坏了亲友间感情，这种陋习需要摒弃，甚至可通过立法加以约束。

“少聚集”是指尽量避免到人多拥挤的公共场所。即使身处公共场所，也要习惯性佩戴口罩，不随地吐痰，说话声音不要太大，社交距离保持一米以上。

“少触摸”是指避免接触猫狗、禽鸟、鼠类及其粪便及排泄物。避免接触死亡或可疑患病的动物。

“勤洗手”是指饭前便后以及接触污染物后要及时洗手。注意洗手时用肥皂、洗手液，应注意双手指尖、指缝、指关节部、掌心、手背均揉搓冲洗到。

“勤通风”是指每天开窗通风时间一般要在30分钟以上。如家人或周围有呼吸道传染病症状病人时，应增加通风换气次数。

“勤锻炼”要注意每天坚持运动30分钟左右。锻炼可使人体增强抵抗力，同时要多吃蔬菜、水果等富含维生素的食物。

“三早”是指当人们出现发热、咳嗽、咽痛、全身不适等症状时，特别是出现呼吸困难伴咯血痰等症状时所应采取的早发现、早隔离、早治疗的措施。具体做法是：应及时佩戴口罩，适当保持与家人距离，立即去正规医院就治，就诊时需将是否从事禽类养殖、销售、宰杀及在发病前1周内是否接触过禽类等信息告诉医生，并积极配合及早进行治疗。

曹高芳认为，只要人们养成良好卫生健康习惯，做到“三勤”“三少”“三早”，尽量少去公共场所，避免与传染病患者接触，加强锻炼、经常户外运动，保持膳食营养平衡，有效增强自身免疫力，就可有效保护自己和家人的健康。

相/关/链/接

你真的会洗手吗？

国家卫生健康委员会近日发布《人群聚集场所手卫生规范》，制定了关于洗手、手消毒、不同情况及重点场所如何做好手卫生等标准，并于7月20日正式实施。中国疾控中心就此对手卫生知识进行了科学指导。

1.洗手：用流动水和洗手液或肥皂揉搓冲洗双手，去除手部污垢、碎屑和部分微生物。

2.手消毒：手部无可见污染物时，用消毒剂揉搓或浸泡双手，杀灭手部微生物并达到无害化处理。中国疾控中心建议，首先要选择正规有效的手消毒剂，取适量手消毒剂于掌心，然后双手揉搓，均匀涂抹至手每个部位，最后揉搓消毒至干燥。

3.在以下场所需要做好手部卫生：宾馆、饭店、商场、公共浴室、理发店、影剧院、体育场馆、候车室、办公场所、候船室、公共交通、学校等。

4.有下列情况时要进行手卫生：在饮食、加工制作食品饮料、触摸口鼻和眼睛、护理老人、护理婴幼儿前要彻底清洁双手；在咳嗽、打喷嚏用手捂口鼻、大小便、护理病患、触摸钱币、接触垃圾和污物等情况下要彻底清洁双手；在传染病流行期间，触摸门把手、按键等高频接触物体表面后要彻底清洁双手。

中国疾控中心专家同时强调了正确洗手的重要性，建议日常洗手需遵循六步洗手法：1.掌心相对，手指并拢相互揉搓；2.手心对手背，沿指缝相互揉搓；3.掌心相对，手指交叉指缝相互揉搓；4.弯曲手指关节，在掌心旋转揉搓；5.大拇指在掌心旋转揉搓。6.五指并拢，指尖在掌心旋转揉搓。洗手后，要在流动水下彻底冲净双手，擦干、风干或烘干。（见习记者 陈姝）