后疫情时代，近九成人健康防护意识仍很强

“88.9%的受访者防护意识依然强，90.3%的受访者适应当前常态化防疫的状态，64%的受访者会在恢复正常工作生活时保持更健康的生活方式。”这是近日问卷网对疫情防控常态化下人们健康意识情况的调查结果。后疫情时代，人们已经适应了每天戴口罩、到哪里都需要打开健康宝扫码的日常生活。

通过这次疫情，一些好的生活习惯和健康意识都建立起来了。调查中，受访者还在坚持勤洗手（83.9%）、戴口罩（73.3%）、不聚众（59.5%）、不吃生食（57.2%）、勤通风（53.7%）等生活习惯。其他还有勤锻炼（38.0%）和用公筷（37.8%）等。

疫情防控常态化下个人如何做好防护？67.2%的受访者建议生活规律，保证充足睡眠，64.7%的受访者认为要有良好的卫生习惯，63.4%的受访者提出注意饮食卫生和营养、使用公筷，60.7%的受访者认为仍要保持一定社交距离，52.4%的受访者表示必要场合一定要佩戴口罩。调查中，49.5%的受访者建议尽量不前往人员聚集场所尤其是密闭场所，40.6%的受访者认为要保持通风，38.4%的受访者建议尽量选择步行、骑车，24.7%的受访者指出要每天做好自己和家人的健康监测。

如何平衡好防疫和工作生活？76.5%的受访者建议把疫情期间坚持下来的一些防护措施应用到日常生活中；55.4%的受访者认为要充分发挥专业机构、专业人员的作用，提升公民健康素养；49.2%的受访者提醒做好心理防疫，去除不必要的心理负担；31.5%的受访者建议家人之间分工协作，加强沟通理解。（明文）