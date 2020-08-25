新型癌症疗法靶标出现 人体血液中发现促肿瘤代谢物

科技日报北京8月24日电 （记者张梦然）英国《自然》杂志日前发表的一项癌症学最新研究，科学家发现了衰老与癌症进展之间的一种新关联，他们在人体血液中首次发现了促肿瘤代谢物。这意味着，与年龄相关的代谢失调应在人类癌症发生和死亡风险增加中发挥了一定作用；更重要的是，这种衰老与癌症进展之间新关联的出现，为未来新型癌症疗法的诞生奠定了基础。

此次，美国威尔康奈尔医学院研究人员约翰·布兰尼斯及其同事，使用30名30岁或以下的健康捐献者的血清和另外30名60岁或以上的捐献者的血清，详细处理了人类癌细胞系。研究团队发现，用年龄较大的捐献者的血清处理过的癌细胞获得了迁移、入侵、生存和转移的能力。这些细胞还展现出与侵袭性癌症相关的蛋白质水平升高，以及对广泛使用的化疗药物的抗性。

研究团队分析了老年和年轻捐献者血清中的代谢物，发现老年捐献者的样本中蛋白质和脂肪的代谢物甲基丙二酸的浓度明显较高。随后的基因分析显示，甲基丙二酸浓度较高与SOX4基因的表达增加有关，SOX4基因有助于肿瘤进展和转移的形成，在侵袭性癌症中表达水平较高。当SOX4活性被阻断时，甲基丙二酸并没有增加癌细胞的迁移性和侵袭性或对化疗药物的抗性。

综上所述，60岁及以上的人蛋白质和脂肪代谢的一种副产物升高，会诱发癌细胞的耐药性和转移等侵袭性特征。研究人员表示，这项研究结果可以表明年龄增长会促进血液中甲基丙二酸水平的升高，从而使癌细胞能够迁移、入侵、生存和转移。甲基丙二酸的积累，代表了人类发现的衰老与癌症进展之间的一种新关联，是新型癌症疗法的潜在靶标。

几乎与此同时，美国圣路易斯华盛顿大学科研团队也在《细胞》杂志上发表了癌症治疗的新成果，他们发现了一种提高免疫治疗有效性的方法。一种名为TREM2的蛋白质会在肿瘤细胞内和肿瘤周围大量表达。这表明，当与阻断某种蛋白质疗法相结合时，可以提高免疫治疗药物的疗效。

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常有人真心实意地疑惑，为啥古代人不得癌症？这大概是因为，他们大多都没有活到能得癌症的年龄。很多癌症是人体自然老化中基因突变的产物。人类想要长寿，却又不得不面对癌症这一长寿带来的棘手命题。文中所说的研究，不仅揭示了癌症和年龄的联系，还发现了一种新的潜在靶标——甲基丙二酸。而且，它还与某种基因的表达有关。这相当于已经发现了“敌军”，还找到了敌军的指挥中心，接下来要做的，就是找到接管指挥中心的方法了。