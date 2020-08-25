国家卫健委：8月24日新增确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京8月25日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月24日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月24日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（四川4例，广东3例，上海2例，陕西2例，天津1例，河北1例，辽宁1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者1294人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例219例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2432例，累计治愈出院病例2213例，无死亡病例。

情况显示，截至8月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例386例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例79961例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84981例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者812268人，尚在医学观察的密切接触者12370人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察16例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者374例（境外输入315例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5224例。其中，香港特别行政区4691例（出院4052例，死亡77例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区487例（出院457例，死亡7例）。