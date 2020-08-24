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公立医院高质量发展研讨会将于8月25日在京举行

2020年公立医院高质量发展典型案例征集展示活动同日启动

2020年08月24日13:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京8月24日电 为深入推进实施健康中国战略，加强和完善公立医院管理，引导公立医院进一步落实功能定位，提高医疗水平和医疗质量，在国家卫生健康委医政医管局的指导下，人民网·人民健康将于8月25日在京举办公立医院高质量发展研讨会暨2020公立医院高质量发展典型案例征集展示活动启动大会。

本次研讨会将邀请国家卫健委医政医管局，北京市医院管理中心等相关领导出席并致辞。从事医疗质量与评价、医改研究、县域医院联盟促进等方面的专家、学者以及来自全国各地的公立医院党委书记、院长代表等百余位嘉宾共同出席会议。活动全程将以“线上+线下”的形式进行。

在圆桌分享环节，与会专家、学者和近30位公立医院党委书记、院长将分别围绕“医疗质量 综合提升”“人文建设 党建引领”“专科建设 高质量发展”“公共卫生 战‘疫’启示”“智慧医疗 科技创新”五大主题，展开精彩的交流与分享。

会议期间，还将举行“公立医院高质量发展典型案例征集展示活动”启动仪式和人民网·人民健康“公立医院高质量发展研究中心”成立揭牌仪式，并颁发“公立医院高质量发展研究中心”特聘顾问聘书。

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(责编：崔元苑、许心怡)


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