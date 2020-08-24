遵义市播州区人民医院党委以“思想+作风建设”模式有序推进中心工作

近日，贵州省遵义市播州区人民医院党委结合医院实际，多措并举推进深化全国文明城市建设工作和三级乙等医院创建工作。在院党委书记赵应霞的要求下，全院牢固树立作风建设永远在路上的思想，严格执行三会一课制度、坚持开展两学一做,依托学习强国平台,组织党员干部职工学习党的十九大和全国两会精神等,通过精神“补钙”统一思想,凝聚共识，转变作风，提升效率党委及所属各级党组织在党建引领当前中心工作中全面发力。

深化全国文明城市建设工作，医院既是必查单位，又是服务群众的“窗口”，为全面推动社会参与、促进市民养成习惯，让文明城市建设成果最大限度惠及百姓民生。医院党委书记赵应霞亲自安排部署，严格按照《全国文明城市测评实地考察》《全国文明城市(地级以上)测评体系操作手册》，对照涉及医院的测评项目、指标、内容细化工作要求和任务，明确责任科室。

与此同时，医院党委依托新时代文明实践工作，绘制作战图，组建作战队伍、划分作战区域、设立战区领导及小队队长、明确服务项目清单，确保在“深文”工作中既各司其职、各负其责，又协同作战、合力攻坚，实现了每一个区域都有人负责、有人管理、有人督促，力求深文工作全覆盖、服务对象全覆盖、不留死角。“思想+作风建设”模式运用后，行业规范、禁烟标识展示更加显著，增设公益广告宣传栏16个，宣传科牌39个，清除画面破损脱落海报30张，更新宣传内容55张，改进、新建无障碍设施8处，院区环境更干净整洁，医务人员礼貌待人，用语更文明，服务更规范。

三级乙等医院创建工作，既是医院加强内涵建设的需要，又是加强质量管理与改进，为患者提供良好医疗服务和就医环境的现实要求。在遵义市第一人民医院组织专家对播州区人民医院进行了目标条款初查后，医院党委以“思想+作风”为抓手组织创建工作领导小组反复召开了等级医院创建专题会；为坚定“三乙”创建的信心，组织全院干部职工召开全院性的等级医院创建攻坚动员会；为确保成功创建，下发了《等级医院创建问题整改及任务分解的通知》，还对干部职工“三乙”《应知应会》进行了考试。

在全院党员领导干部的带动下，全院干部职工从日常的一点一滴做起，对照评审条款一章一节反复梳理，以“攻坚克难，锐意进取”的精神状态，齐心协力、顽强拼搏，全面推进医院内涵建设，持续提高医疗水平，全力以赴创建“三乙”，较遵义市第一人民医院专家初查普通条款中C条款由82.17%提升至85.08%，B条款由18.68%提升至38.98%，A条款由6.11%提升至12.71%；核心条款中C条款由89.58%提升至90.07%，B条款由22.92%提升至50.00%，A条款由8.33%提升至14.58%。

医院纪委书记胡仕宽表示，当前“深文”、“创乙”工作均处在纵深推进的关键阶段，为确保中心工作有序推进，院纪委将继续保持高压态势，重惩治、转作风，对作风建设进行监督检查，发现问题，一律通报，并追究责任。（遵义市播州区人民医院供稿）