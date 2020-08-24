加强智慧后勤保障 推动智慧医院建设

人民网北京8月23日电 新冠肺炎疫情期间，医院的后勤管理面临着诸多挑战，后勤管理作为医疗服务和医院管理的重要环节，其智慧化建设将影响到整个智慧医院体系的建设。8月23日，中国医学装备协会智慧后勤与保障分会学术年会在沈阳举办，来自医学装备行业的企业代表、医院管理者、后勤部门负责人等嘉宾参与了活动，共同聚焦后疫情时代智慧医院运维与保障，就智慧医院建设思维与管理全新变化、医院后勤保障经典案例相关话题进行了探讨和交流。

“智能化医学装备不仅是医生的助手，也提高了医院整体运行效果，减少了病人的负担。”中国医学装备协会理事长赵自林表示，医学装备是智慧医疗、智慧服务、智慧管理的最重要物资保障，是医院重要的组成部分，可以更好地指导医院后勤由传统向智慧、由粗放向精细化，助力智慧医院建设升级。

广东省第二人民医院副院长、党委副书记李观明介绍，广东省第二人民医院着力建设智慧医院，关注应急智能体系建设，在信息技术支持下，已经实现智慧决策、智慧感知和设备管理。此外，医院也实现了智能物流系统的应用以及仓储系统。在粤港澳大湾区创伤中心的建设过程中，广东省第二人民医院将接管民航广州医院，建设成为集合互联网+人工智能、物联网、大数据、5G技术一体化的大湾区紧急医学救援创伤中心。

“后勤服务虽然外包了，但管理是绝对不能松手的。外包公司和院方监管一旦出现问题，就会影响服务质量。”秦皇岛市第一人民医院工会主席张文利表示，近年来国家越来越重视医院的后勤管理，对医院后勤智能化也提出了要求。秦皇岛市第一人民医院通过学习和创新，逐步形成具有管理特色的“三管、三评、四提升”的外包管理模式，提升了服务能力，降低了设备的故障率，下降了运维成本，持续改进能力和应急安全能力也得到了稳步提升。

大连附属中山医院院长赵彤光表示，大连疫情能在短时间内得到有效控制，以大数据、互联网为依托的人员管理、人员轨迹管理的疫情监测发挥了重要作用。近年来，突发公共卫生事件频频发生，大数据、物联网、信息化的智慧医院建设，大大地提升了医院处置这类状况的效率。“智慧医院建设任重道远，在建设中应注重对数据的整理分析，加强各方面数据互通，在医院建设规划时也需要考虑到如何应对重大公共卫生事件。”

中国医科大学附属盛京医院副院长刘学勇分享了装配式建筑对老旧建筑改造的问题。他提到，由于医疗工作不能停，医疗建筑不像写字间那样的模块化，且功能区比较独特的，改造时遇到了不少困难。经过充分的前期调研和后期调整，患者就医体验得到了明显的提升。此外，在为患者提供便利和舒适的同时，盛京医院也关注医务工作者后勤保障，着重将医务人员的生活区、休息室、餐厅进行了改造和提升。