洪水过后怎么预防疾病 餐具蔬菜瓜果如何消毒

8月20日上午，长江菜园坝、朝天门、寸滩水文站陆续出现洪峰水位，重庆历史罕见的特大洪水通过主城中心城区。遭遇洪灾后，会产生哪些卫生危害，个人及家庭该如何做好卫生防疫工作？一起来看重庆市卫生健康委这份提醒！

洪涝灾害引发哪些疾病

洪涝灾害易引起饮用水水源污染，使灾区感染性腹泻、痢疾、伤寒、甲肝等水源性和食源性疾病暴发的风险增加。

同时，洪水淹没粪池、下水道等，动植物尸体腐败，蚊蝇等各种媒介孳生，生活和居住环境恶化，钩体病、血吸虫等虫媒传染病发生的风险也会相应增加。

洪涝灾害过后，要对淹没外环境进行消毒杀虫，在专业人员指导下由有关单位和人员进行。

一般不必对无消毒指征的灾区外环境、交通道路、路面、交通工具、帐篷等进行喷洒消毒，防止过度消杀现象的发生。

灾民安置点、医院、学校、幼儿园、集贸市场等与人们生活工作密切相关的场所是卫生处理重点区域。重点场所室内环境和物体表面清污后消毒，空气以通风为主，人员密集场所室内环境和物体表面可定期消毒。对受淹水源、厕所、牲畜养殖场所等也应全面进行消毒。

餐具蔬菜瓜果如何消毒

对于个人和家庭来说，物体表面、墙壁、地面，可采用500毫克/升有效氯消毒液，或200毫克/升二氧化氯，或200毫克/升过氧乙酸进行喷洒、擦拭消毒，作用30分钟；如选用其它消毒剂可参照GB27952《普通物体表面消毒剂的卫生要求》进行。应保持室内空气流通，以自然通风为主，通风不良的场所可采用机械通风。

在供水方面，集中式供水，未被破坏的自来水厂，按照GB5749《生活饮用水卫生标准》执行，并加强水源水和末梢水的监测。集中供水点有条件的首选净水消毒设备进行生活饮用水消毒，对临时集中供水设施、设备，应添加饮用水消毒剂。使用含氯消毒剂处理时，作用30分钟后，出水口余氯量不应低于0.3毫克/升，使用二氧化氯处理时出水口余氯不应低于0.1毫克/升。使用槽车（如消防车、绿化工程用水车、洒水车等）临时供水的，应灌装符合GB5749要求的水，槽车在每天使用前应进行清洗消毒。分散式供水，如直接从江、河、渠、溪、塘、井、涌泉等水源取用水者，可采用含氯消毒剂消毒。

餐、饮具清洗后首选煮沸消毒，煮沸时间应在15分钟以上。也可使用消毒剂进行浸泡消毒，如用250毫克/升~500毫克/升有效氯消毒液浸泡30分钟，消毒剂浸泡后应以清洁水冲洗干净。

家具、卫生洁具、办公用品等清污后，用浓度为500毫克/升的有效氯溶液采用冲洗、擦拭、浸泡方式，作用30分钟，或采用200毫克/升二氧化氯、200毫克/升过氧乙酸、1000毫克/升季铵盐类消毒剂进行消毒处理，消毒时间15分钟~30分钟。消毒后再用清水擦拭干净。

受淹新鲜的瓜果、蔬菜清洗后可用含氯消毒剂100毫克/升~200毫克/升作用30分钟，50毫克/升~100毫克/升过氧乙酸或酸性氧化电位水作用10分钟，5毫克/升~10毫克/升臭氧水作用10分钟，消毒后均应再用清水冲洗干净。