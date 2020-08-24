国家卫健委：8月23日新增确诊病例16例 均为境外输入病例

人民网北京8月24日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，均为境外输入病例（上海5例，福建3例，四川3例，云南3例，山西1例，山东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例30例，解除医学观察的密切接触者1375人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例215例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2418例，累计治愈出院病例2203例，无死亡病例。

情况显示，截至8月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例408例（其中重症病例14例），累计治愈出院病例79925例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84967例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者811824人，尚在医学观察的密切接触者13220人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察22例（境外输入9例）；尚在医学观察无症状感染者374例（境外输入306例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5215例。其中，香港特别行政区4682例（出院4018例，死亡77例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区487例（出院457例，死亡7例）。