全球新冠死亡病例超80万 多国疫情出现反弹

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情统计数据显示，截至北京时间23日6时27分，全球累计死亡病例已超过80万例，累计确诊病例超2311万例。疫情持续在全球蔓延，部分地区疫情趋于稳定或缓解，部分地区出现明显反弹，且感染者呈现年轻化趋势。

按照世界卫生组织的地区划分来看，美洲仍然是疫情最严重的地区，病例数增幅最大，其次是东南亚地区，然后是欧洲地区。东地中海地区和非洲总体病毒扩散减弱，西太平洋地区保持平稳低位。

全球疫情最严重的美国近日疫情有趋缓迹象。美国疾病控制和预防中心网站22日公布的新冠疫情数据显示，过去24小时全美新增确诊病例46754例，新增死亡病例1155例。这是美国自7月以来首次连续7天单日新增病例降至5万例以下。美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目网站显示，目前新增确诊病例在下降，检测量在上升，这表明全美范围的新冠病毒传播可能在减少。

东南亚地区目前疫情发展迅速，仅次于美洲。这主要是由于确诊病例数“百万”级别的印度近来疫情扩散严重，且暂无缓解迹象。8月以来，印度单日新增确诊病例数均在5万例以上，多次超过6万例，近日单日新增甚至接近7万例。世卫组织最新统计显示，截至22日，印度累计确诊病例数已超297万例。

欧洲近期确诊病例数增加迅速主要是由于多个国家疫情出现反弹，且感染者普遍趋向年轻化。世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格20日在一个视频新闻发布会上说，近一段时间以来欧洲地区新冠确诊病例以日均2.6万例的速度增加，而15岁至24岁人群感染者大幅增加。

西班牙重新成为欧洲病例增长最快的国家之一。该国卫生部21日发布的数据显示，过去24小时，西班牙新增确诊病例3650例。卫生部应急与预警协调中心主任费尔南多·西蒙20日表示，疫情在全国范围内仍未失控，但在某些特定地点可能已有些失控了。他还请求在西班牙年轻人中颇有影响力的“网红”们在互联网上进行防疫宣传，以帮助普及防控知识和相关规定。

从世卫组织数据看，东地中海地区和非洲地区疫情整体缓解，主要是由于所在地区一些疫情严重的国家疫情近期或平稳或缓解。如伊朗近日单日新增病例维持在2000多例，总体形势较为平稳；沙特阿拉伯卫生部22日宣布，该国新增确诊病例1184例，为该国近4个月以来最低；非洲疾病预防控制中心19日表示，近日该地区新增确诊病例的减少和新增死亡病例的增加大部分可归因于南非，南非数据表明，疫情可能在最早受新冠病毒影响的省份已达到顶峰。

据新华社