三级公立医院医疗服务效率持续提升

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公立医院是我国医疗服务体系的主体，是老百姓看病就医的主场所。尤其是三级公立医院这样的大医院，常常是人们就医的第一选择。那么，三级公立医院的服务到底怎么样？国家卫健委最近发布的一份报告，可以告诉我们答案。

2019年，国务院办公厅印发《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，在全国范围内启动三级公立医院绩效考核工作。这次考核覆盖了全国2398家三级公立医院，经过一年的监测分析，考核结果于近日由国家卫健委公布。这份名为《关于2018年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报》（以下简称通报）的考核报告，虽然反映的是“2018年度”的情况，但作为时间最近、覆盖面最广的一次调查，数据仍然具有参考意义。

《通报》指出，三级公立医院的医疗服务效率持续提升。2018年，全国三级公立医院总诊疗人次数13.6亿，较2016年增长9.93%，出院人次数8047万，较2016年增长13.8%，均高于在职职工数和床位数的增幅。平均住院日9.1天，较2016年下降0.4天，床位使用率99%，时间消耗指数逐年降低。与2016年相比，日间手术人数增加近74万，日间手术占择期手术比例提升2.93%。

同时，疑难危重患者救治能力不断增强。2018年全国三级公立医院出院患者手术占比27.4%，微创手术占比15.9%，四级手术比例16.4%，均较2016年有所提升，三级公立医院综合诊疗技术能力不断增强。近三年，三级公立医院医疗技术难度（体现医疗技术难度的主要指标为CMI值、四级手术占比等）稳中有升，综合医院CMI值由2016年1.015增加至2018年1.016。

患者关注的医疗质量与安全水平，也持续提升。《通报》显示，2018年全国三级公立医院手术患者并发症发生率0.48%，I类切口感染率0.71%，均较2016年有所下降。

此外，医药费用增幅趋于平稳。与2016年相比，2018年全国三级公立医院门诊次均费用、住院次均费用有所增长（增幅分别为9.36%、6.03%），增速放缓且低于同年GDP增幅，住院次均药品费用、门诊次均药品费用下降（分别下降15.25%、3.38%），体现了三级公立医院医药费用增幅呈现整体平稳趋势，不合理增长得到有效控制。

不过，通过此次绩效考核，也发现一些问题。比如，医院管理水平需要提升，约三分之一的医院资产负债率大于50%，化解公立医院符合规定的长期债务的压力仍然较大，“严禁公立医院举债建设”的规定落实不到位；与患者满意度较高的情况不同，医务人员满意度仍然不高，其积极性还需进一步调动。

（本报记者 陈海波）