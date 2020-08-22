老人养好脚，晚年病痛少

编者的话：“树老根先竭，人老脚先衰”“千里之行，始于足下”，脚是身体平衡、站立及运动的根基，是一个人拥有基本生活能力的保障，并与下肢、骨关节及脊柱健康息息相关。然而，相关统计显示，我国约有89%的老年人存在不同程度的脚部疾病，亟需引起重视。

脚生病了，全身受损

很多老人脚部不适，总觉的不是什么大问题，忍忍疼就过去了。首都医科大学附属北京康复医院骨一康复中心主任杨华清表示，脚部健康不仅关乎当下的舒适感，更影响长远健康。

单纯的脚部不适与疼痛，就会使老人出现站不稳、无法行走等情况，使活动范围受限，甚至严重影响日常生活。为减少疼痛的困扰和防止摔倒，有些老人不得不减少出行或长期卧床，长此以往可能导致肌肉萎缩，加剧足部功能的下降。长期在室内也会导致晒太阳不够，引起体内维生素D的缺乏，导致骨质疏松。疼痛造成的运动减少，还会影响到血液循环、心肺功能，也会间接使免疫力水平降低。若病症持续时间长，疾病恶化至出现溃烂、畸形等，有时不得不采取截肢处理。

脚部疾病与生理结构上的衰退和不良习惯息息相关。杨华清提醒，对足病造成的不良后果，老人不用过度紧张，但需要足够重视，细心防护，出现不适及时就医。临床上，很多患者就医时病情已经非常严重，想要治疗但往往为时已晚。▲

防拇外翻

穿宽头鞋

练脚趾操

随着年龄增长，脚掌会慢慢变宽，有些老人并未察觉，或即使有些不适仍穿着旧鞋，使脚掌处于拥挤环境，脚趾长时间被挤压，便以偷偷变形——足趾畸形来“抗议”。

杨华清说，一些中老年女性还保持着穿高跟鞋的习惯，因此，足趾畸形，也就是常说的“拇外翻”女性发病率更高，表现为大拇指关节变形、外凸，骨突出部位长期与鞋帮内侧摩擦而发红变肿。这种足趾畸形虽有遗传倾向，但更多是由于穿鞋不当等日常错误引起。多项研究指出，拇外翻会增加跌倒风险，一旦发展形成拇囊炎、关节炎，会使脚趾疼痛加重，并伴随脚底板疼痛，只能手术干预。而症状轻微者，生活中穿分趾袜、宽头鞋可以防治，常做以下几个练习可减轻症状。

1.脚趾抓毛巾：用脚趾发力练习抓毛巾或玻璃球，15个为1组，进行3~5组。

2.脚掌放松：脚趾下压并使脚掌在网球或泡沫轴上滚动，使足底肌肉放松，每5分钟为1组，进行3~5组。

3.做分趾操：将皮筋套在脚趾周围，尽力张开五个脚趾，坚持几秒后放松收拢，每组10次，进行3组。▲

防足跟痛

控制体重

每天泡脚

脚后跟疼是很多老人的常态，有些老人在劳累后脚后跟甚至不敢接触地面。杨华清表示，足跟痛是足踝外科常见病，好发于中老年人。正常人光脚的脚印类似月牙形，而有些老人的脚印则呈完整的脚板形状，这就是足弓塌陷，是扁平足的警示，会使足底神经、血管等得不到足够的保护，甚至影响全身健康。

杨华清介绍，老人足部脂肪组织和肌肉组织变薄，使足跟部位在行走时会受到持续、反复冲击，导致跟痛症；足部的退行性病变会使足弓因无法承受太大外力而塌陷，造成扁平足，使足部受力点发生改变；而用脚跟发力走路较多或过度肥胖，也会加重足跟和足弓的受力，诱发疾病。症状严重者要及时就医，而情况较轻者或想预防发病者，可从以下几点做起，促进足弓和韧带的修复。

1.足底康复操。将脚掌放在按摩球或专业的足底放松棒上滚动，建立足筋膜的张力；或者盘腿而坐，从脚跟向前脚掌方向推按，次数不限。

2.选对鞋子。有跟痛症的老人要选择宽松合脚、有足弓、鞋底厚2~3厘米的鞋，或使用较软的足跟垫，以增加足部缓冲作用和支撑力。

3.不要久站。站立不动不超过30分钟。日常可平躺在床上模拟蹬自行车的动作，可增强跖腱膜的张力，加强其抗劳损能力，减轻局部炎症。

4.每天热水泡脚或热敷脚底20~30分钟，加速足底血液循环。

5.控制饮食，管理体重，减少外界压力对足部的伤害。▲

防甲沟炎

勤剪趾甲

不能太秃

平日里，趾甲并没有什么“存在感”，但老人若护理不当，放任趾甲生长嵌入皮肤，或修剪趾甲时不小心伤了脚趾，极易引发红肿甚至化脓，发生甲沟炎，带来“钻心”的疼痛。

杨华清表示，老年人抵抗力变弱，更容易出现感染。临床上，几个习惯更易导致甲沟炎的发生。

1.不爱剪趾甲。过长的趾甲会随鞋头形状生长，嵌入脚趾，使皮肤受伤。鞋子挤脚也会使趾甲被挤压，更容易嵌入皮肤。

2.有些老人不爱戴老花镜，剪趾甲时“凭感觉”，还有些老人会手撕倒刺，一不小心就会造成微损伤，导致感染。

3.穿久的鞋子内部变得潮湿，适合细菌和真菌繁殖，老人足部的小伤口在这样的环境中容易感染发炎。

日常注意护理趾甲，可有效防止这一问题。比如，剪趾甲最好在洗澡或泡脚后进行，此时趾甲泡软易于修剪；修剪时最好戴老花镜，看清楚趾甲情况，不宜修剪过短，与趾腹前尖平齐即可。出现倒刺时不要用手撕，而是用趾甲刀或小剪刀处理，做好消毒，避免感染。鞋子要合脚而不拥挤；鞋袜保持干净且干燥，脱下来的鞋子放于通风、有阳光处干燥；鞋子换着穿，一双鞋子不穿两天。

一般来说，若趾甲边缘处刚刚有疼痛感，及时修剪后用碘伏消毒并穿宽松干净的鞋子即可痊愈；若长时间没有好转或痛感明显，应及时就医。▲

糖足和类风湿足

管好慢病，轻柔按摩

老人容易被慢病盯上，如糖尿病和类风湿性关节炎，而足部则是这些基础病容易侵害的部位，一旦形成糖尿病足（简称“糖足”）和类风湿足就很痛苦。

杨华清介绍，糖足损伤足底神经末梢，使人对脚的感知能力下降，脚部即使出现破溃也并不敏感，更易导致破溃处形成压疮溃疡。治疗伤口可防止病情恶化，控好血糖、做好日常护理是关键。

1.每天用温水泡脚，保持脚部清洁；

2.每日检查足部，戴上老花镜观察脚掌、趾间、脚趾等是否存在擦伤、水疱等。若发现损伤，尽量到医院处理伤口，不要擅自用药。

3.用润肤霜保护足部，轻柔按摩以促进血液循环，避开伤口。

4.减少鞋袜与足部之间的摩擦，选择布鞋或运动鞋，时刻关注鞋膛是否有粗糙的颗粒物等；袜子要选择较宽松及没有接缝处的。

5.选择平坦的地方散步，避免误被障碍物磕碰。

类风湿性关节炎是一种全身系统性疾病，约有89%会使前足受累，形成类风湿足。它会导致关节病变，还会引起神经受累诱发疼痛、无法行走，需用石膏或夹板固定患处或进行手术干预。早期类风湿足患者注意以下几点，可防病情恶化。

1.减少负重、穿宽松鞋子或借助拐杖，减轻受累关节负荷。

2.注意关节、足部保暖，不要露脚踝。

3.运动时选择太极、八段锦等运动方式，做好护膝措施，控制在30分钟以内，避免关节承受不住。

4.饮食上注意补充高蛋白食物，并尽量选择蒸煮煲等烹调方式，忌食高脂肪和高糖食物。（记者 李 爽）