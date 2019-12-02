趾甲钻肉不能靠修
甲沟炎需抗菌、垫夹板，严重者要手术
陈振兵
华中科技大学同济医学院附属协和医院手足显微外科教授 陈振兵
俗话说，十“趾”连心，当脚趾甲长进肉里，真是疼痛难忍。很多人觉得趾甲嵌进肉里，去修脚店剪掉，没有趾甲顶着皮肤，就算治好了。其实事情并非如此。
得了嵌甲首先表现为疼痛。同时，由于嵌甲造成甲沟组织损伤，导致红肿；再加上某些不良的卫生习惯，甲沟藏污纳垢，很容易引起甲沟组织感染，临床上叫“甲沟炎”。一旦出现甲沟炎，会加重嵌甲症状，疼痛更加明显。嵌甲最好发于青少年。青少年发育很快，脚长得快，常常刚刚买的新鞋，没穿几个月就变小了，脚趾和鞋不停“顶撞”，导致脚趾肿痛。这时如果不注意保持脚部干爽清洁，就很容易出现问题。
修脚店的修剪虽短期有效果，但过度修剪两端趾甲，会使趾甲正常形态和生长被破坏，趾甲弧形生长，新生趾甲越长越深，就会造成疼痛进一步加剧。另外，剪得太深，还可能刺破皮肤引起出血和感染，导致甲沟炎形成，加重病情；加之很多修脚店公用器具不消毒，易交叉感染。正规治疗分两类。
1.保守治疗。较轻的嵌甲者为防止脚趾挤压要换成宽松的鞋；修剪趾甲时避免以弯曲的方式剪断，避免修甲过短、过深、过浑圆；有多汗症和甲真菌病等问题，也要同步治疗。此外，可以将感染的脚在温肥皂水中浸泡10~20分钟后，局部涂上抗生素软膏；也可以采用棉花或趾甲夹板治疗嵌甲，就是在趾甲和甲沟之间垫上一个小夹板，持续3~4周，不过期间一定要注意伤口的清洁和消毒。
2.手术。如果嵌甲比较严重，或是已发生严重溃烂，就要手术。除常规拔甲外，还可通过修剪多余的甲皱襞，让趾甲从“肉”里出来。▲
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