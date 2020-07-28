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越到晚年越要有趣

薛永东

2020年07月28日10:01 来源：人民网-生命时报

北京中医疑难病研究会专家委员会主任委员 薛永东

相比年轻人的紧张忙碌，老年人显得闲适多了。但空闲时间多了，有些老人反而会生出孤独无用的感觉，容易变得郁郁寡欢。若子女不在身边，得不到亲人的陪伴和倾听，更容易出现情绪问题。而且，老人们还会不断经历死亡带来的悲伤，亲朋好友离去、伴侣离世甚至宠物的死亡，都会造成老人的“心灵地震”，勾起失落情绪。如果得不到及时疏解，就会影响身体健康，降低生活质量。因此，建议老年人主动寻找几种乐趣，生活丰富多彩，可使心绪畅达，更可益寿延年。

含饴弄孙之趣。多年以来，老年人都把儿孙承欢膝下看作是最大的乐趣，认为这是“天伦之乐”。因此，感觉孤独的老人不妨多和孩子们玩一玩，做一些小孩子的游戏，如唱歌、念童谣、放风筝等，这些活动不仅能帮助老人保持健康，更能激活他们的童心，发现生活中的乐趣;还能使老人经常开怀欢笑，放下烦恼思虑，不再感到孤独。

忘情投入之趣。年轻时工作繁忙，往往无暇发展自己的兴趣。而退休后时间充裕，又有一定的经济基础，可以尽情发现并投入到自己喜欢的事情中。对于没有固定兴趣的老人，感兴趣的事情都可以尝试做一做、玩一玩，像看戏听曲、跳舞、下棋、抖空竹、踢毽子等，在尝试中逐渐找到自己的“特长”并投入其中，不但能够忘记烦恼，还能够结交更多志同道合的朋友。

穿衣打扮之趣。很多人一到老年就不再注意穿衣打扮，反而会让自己更显老、没精神。其实，“老来俏”是一种很好的心态，打扮得体、时尚、美观，不但让人显得精神、有活力，容易赢得别人的好感，也会在潜意识里让自己更积极地面对生活。

游山玩水之趣。一天到晚窝在家里容易失去活力，变得精神不振、倦怠无力。四处旅游可以让老年人增长见闻、开阔胸怀，还能够在山水之间呼吸新鲜空气，让人神清气爽。建议身体条件、经济条件允许的老年人，尽可能多地到外边走一走、看一看。

呼朋唤友之趣。多交朋友不但能够帮助老年人克服孤独感，还能使他们赢得他人的关注和支持。当心事无处诉说、情绪无法排解时，可以向朋友倾诉;而当朋友在生活中遇到问题时，老人也可凭借自己的阅历和见识给出解决之道。这样的互帮互助会激起他们对生活的热情。

助人为乐之趣。刚刚从工作岗位上退下来时，很多老人会产生老迈无用的感觉，那种骤然失去关注的心理落差，让他们无力承受。此时，老人可以经常做一些公益活动，或参加一些公益社团。帮助他人不但能够让老人找回被尊重的感觉，还能发现生活中的乐趣。

天天向上之趣。有些老人在退休之后，重新走进课堂，学书法、烹饪、插花、电脑等各种技能。老有所学会让人精神饱满、心情开朗，还能和有共同兴趣的人互相交流，创建并融入到一个新的集体中，以缓解退休后的孤独感。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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