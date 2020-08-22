基层卫生政策落实迟缓 石景山等五个区被约谈

8月19日，北京市卫生健康委、人力社保局、财政局约谈因基层卫生服务保障有关政策落实不到位的石景山区、门头沟区、房山区、密云区、延庆区相应部门的主管领导。约谈会上，对上述五个区基层卫生服务有关政策落实情况进行了通报，并对五个区提出工作要求，要全力促进基层卫生服务高质量发展。

市卫生健康委、人力社保局、财政局主管领导分别在约谈会上提出具体要求，一是要深刻认识基层卫生服务的重大意义，基层卫生服务关系人民健康，要落实好保障政策，促进基层卫生服务发展，不断提高服务水平和质量。二是要明确责任，强化部门协同，加快保障政策落实，充分调动广大基层医务人员为百姓服务的积极性，切实适应百姓的健康需求。三是强调基层卫生工作是区级政府的基本职责，要坚持以人民为中心的发展理念。各相关部门要深刻理解和把握基层卫生工作在当前和今后卫生健康工作中的重要地位，要把基层卫生工作当作为百姓服务和改善民生的一件大事来抓。

约谈会上，五个区均表态要积极响应市政府要求，立行立改，倒排工期，抓紧推进，保证工作落实。同时，市相关部门还将持续督导政策落地，加强考评，让基层卫生人员受鼓舞，让广大居民感受到基层卫生服务改革发展的实效。（记者 蒋若静）