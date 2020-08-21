穿不了高跟鞋？踝关节或有旧伤

医学指导/广州中青年实力医生、南方医院创伤骨科副主任医师相大勇

踏上“恨天高”，身姿袅娜气场万丈，高跟鞋哪位女子不爱？可有些女孩子却无论如何都驾驭不了高跟鞋，穿上会摔跤、肿痛，担心崴脚，根本寸步难行，不由得怀疑自己是个天生“女汉子”。别慌，说不定你还有逆袭的机会。南方医科大学创伤骨科副主任医师相大勇提醒，如果穿上高跟鞋体验很差、无法行走，不妨找医生排查一下足踝的问题。同时也回想一下，是不是曾经崴过脚没留意？

足踝扭伤 养足“一百天”都未必够

有些人崴脚很难好，有些人经历了一次崴脚后，就经常“运气不好”地反复崴脚。如果是个女孩，往往也穿不了美美的高跟鞋。相大勇提醒说，实际上，这些问题可能都是因为旧伤未愈。

人体的损伤是怎么愈合的呢？靠止痛药还是消炎药？还是推拿按摩甚至外科医生手术？其实都不是。人体自身就有强大的自我愈合能力。

人体组织的愈合分四个过程。

受伤的第1~3天是止血、启动人体自我愈合机制的过程。

第3~20天，是新组织填充损伤缺损部位的过程，将会构建新的框架利于神经和血管生长。

第15~200天是疤痕收缩、伤口关闭的过程，这时候关节部位损伤会觉得紧张或僵硬，此时损伤部位组织力量可以达到原有状态的70%，大部分人认为损伤已痊愈，但其实损伤愈合过程并没有结束。

到了第100~500天，组织才能完全愈合，即使这样，组织的结构和功能仍然难以恢复到伤前的最佳状态。

俗话说，“伤筋动骨一百天”。对于踝关节这个事关行走的关键部位来说，其实一百天还远远不够。

旧伤未愈易留后患 总扭伤不是运气问题

相大勇介绍，踝关节扭伤是一种非常常见的损伤，大多数人经过伤后冰敷、抬高、制动、加压包扎等治疗2~6周后可以好转。但在门诊经常会遇到很多超过3个月以上仍然未见好转的病例，这种情况大概占20%左右，被称为“慢性踝关节外侧不稳”。

是什么原因导致踝关节扭伤一直不好呢？

主要原因是受伤时韧带损伤严重，往往在受伤时可以听到踝关节内的响声，前外侧肿胀非常明显，这提示踝关节韧带有断裂的可能。

如果韧带断裂未经过正规治疗，经过一段时间后虽然可以行走，关节却从此缺失了韧带的缓冲和固定保护，变得很不稳定。这就是有些人走平路也会经常扭脚的原因。如果韧带损伤、关节不稳，有的人关节就会容易疲劳、肿胀疼痛，走不了远路；下楼梯时也得很小心才不会扭脚，感觉很难控制脚踝；在运动中变向也比较困难。

发生这种情况的女性，当然也穿不了高跟鞋，其实跟身体的协调能力并无关系，纯粹就是关节生病了。

实在要穿高跟鞋 这几点建议请收好

相大勇提醒，踝关节不稳如果早点发现，医生还是有很多有效的办法来予以治疗的，预后也不差。

日常活动中我们的踝关节需要承受身体几倍的力量，如果不及时处理，不稳定的关节很容易出现撞击，久而久之会发生创伤性炎症，出现疼痛，如果症状持续，最终可能要进行踝关节融合或者踝关节置换手术。所以崴脚不要硬扛着、觉得没有骨折不用找医生。曾经崴过脚又有上述困惑的，更应该早点就医。

话说回来，高跟鞋虽美，对足部腿部的健康也并不那么友好。

首先，当你穿上高跟鞋的时候，人体的负重力线会产生变化。人站立时正常的中心在足底中心，穿上高跟鞋后重心控制难度增加，跟腱容易受伤，小腿肌肉也更容易疲劳。力线的异常还会引起腰背痛甚至发生应力性骨折。

另外，穿高跟鞋不熟练的情况下，就很容易扭伤，导致踝关节不稳。

穿高跟鞋对前脚的影响也比较大，比如踇趾外翻，爪形趾等足趾变形，严重情况会出现疼痛；身体重心前移到脚掌，负重点集中也容易出现疼痛、脚底会磨出老茧、应力性骨折等。长时间穿着高跟鞋，会导致足部组织结构的变形、进而出现影响行走的疼痛。

如果实在离不开高跟鞋，相大勇有如下几点建议：

1.避免长时间穿着高跟鞋，不同场合备好平底鞋随时替换，给足部休息的时间。

2.不要选择过高的鞋跟。

3.一旦引起明显不适，务必停止穿着高跟鞋。

4.常穿高跟鞋会导致足部跟腱变短，跟腱问题是很多足部疾病的根源，经常做些跟腱拉伸的动作，可以减少足病的发生。不妨在家里、办公室等处常备一套拉筋板或瑜伽带，随时拉筋也很方便。

（广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员李晓姗、许诗园）